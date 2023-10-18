Twitter Ücretli Hizmete Geçti

Elon Musk'un önerisiyle Twitter, Yeni Zelanda ve Filipinler'deki yeni kullanıcılardan yılda 1 dolar ücret almaya başladı. Ücretsiz kullanıcılar sadece tweetleri okuyabilir ve videoları izleyebilir.

Bugüne kadar onlarca Twitter ve Elon Musk haberi gündeme düştü. Bazıları Twitter paralı olacak yönünde ilerlerken bazılarıysa Elon Musk ve onun "saçma" olarak adlandırabileceğimiz ilkeleriyle alakalı şekilde ilerledi. Son gelen bilgilere göreyse Musk en sonunda istediğini yaptı. Twitter tam anlamıyla ücretli hale geldi. İşte detaylar…

Twitter Yeni Zelanda ve Filipinler'de yeni kullanıcılardan yılda 1 ABD doları alıyor!

Elon Musk'un eski adıyla Twitter olarak bilinen X'i, yeni bir denemenin parçası olarak Yeni Zelanda ve Filipinler'deki yeni kullanıcılardan önemli özelliklere erişim için yılda 1 dolar ücret almaya başladı. Bu ödemeyi yaparak Twitter yani X platformunun en büyük özellikleri olan tweet atma, retweetleme, gönderileri beğenme ve gönderilere yanıt verme özelliklerini kullanmanızı sağlıyor.

Abonelik ücretini ödememeniz takdirinde ise yalnızca gönderileri okuyabilecek, video izleyebilecek ve hesapları takip edebileceksiniz. Bunun dışındaki hiçbir Twitter özelliğinden faydalanmanıza izin verilmeyecek. Kısacası kendini dijital bir platform olarak gören ve içerik olarak da takip ettiğiniz insanların tweetlerini sunan bir Twitter var.

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Twitter ve Musk konuyla ilgili yaptığı açıklamalarda ücret alınma sebebinin tamamen spamı, zararlı içerikleri ve manipülasyonları engellemek olduğunu söyledi. Ayrıca yeni hesapların telefon numaralarını doğrulamaları da gerekecek fakat Bay Musk, temel özelliklere sahip olmayan "salt okunur" hesaplar oluşturmanın hala ücretsiz olacağını söyledi.

Kısacası sadece tweet okumak ve video izlemek gibi rafine zevkleriniz varsa Twitter sizin için muhtemelen sonsuza dek ücretsiz. Ancak tweet atmadan duramam gibi sorunlarınız varsa muhtemelen bir süre sonra 30 ile 50 TL karşılığında bir ücretle Twitter'ı kullanmaya devam edebileceksiniz.

Peki siz Twitter ücretli abonelik hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın…