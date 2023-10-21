Twitter'a bant daralması uygulanabilir

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), henüz ülkemize temsilci atamayan Twitter için bant daralmasına gidebilir. Kurumun uygulayacağı son yaptırım, platformu derinden sarsacak gibi duruyor.

Popüler sosyal medya ağlarının ülkemizde temsilci atamasını zorunlu kılan yasa, son olarak Twitter'ı hedef alıyor. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), henüz ülkemize temsilci atamayan Twitter için bant daralmasına gidebilir. Kurumun uygulayacağı son yaptırım, platformu derinden sarsacak gibi duruyor.

Twitter için bant daralması uygulanabilir

İlk olarak 2020 yılında alınan bir karar ile Türkiye'de günlük erişimi 1 milyondan fazla olan sosyal medya platformlarına temsilci belirleme yükümlülüğü getirilmişti. Bu kapsamda aralarında Twitter, Facebook, YouTube gibi sosyal ağların bulunduğu 9 sosyal ağ belirlenmişti.

BTK, geçtiğimiz Temmuz ayında aldığı bir kararla Twitter'a reklam yasağı uyguladı ve platformun Türkiye'den para kazanmasının önüne geçti. 21 Temmuz'da alınan karara göre, üç ay içinde temsilci belirlemezse Twitter'ın bant genişliğinin daraltılması söz konusu olacaktı.

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Reklam cezasının üzerinden üç ay geçmişken, BTK'nın popüler sosyal medya platformuna yönelik yavaşlatmalar uygulayabileceğini hatırlatmak gerekiyor. Twitter tamamen kapatılmayacak olsa da, yüzde 90'lık bant daralmasıyla erişmek bir hayli zor olacak.

Bu durum ise Türkiye'den Twitter'da gezinmeyi azaltacak. Dolayısıyla şirketin kısa sürede temsilci yükümlülüğünü yerine getirmesi bekleniyor.

Daha önce paylaşılan resmi açıklamada, "Aralarında Twitter'ın da bulunduğu Türkiye'den günlük erişimi 10 milyondan fazla olan yurt dışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcılar ayrıştırılarak temsilcisinin idari, teknik, mali ve hukuki yönden tam yetkili ve sorumlu tutulmaları konusunda düzenleme yapıldı. Üç ay içinde temsilci belirlemezse Twitter'ın bant genişliğinin daraltılması gündeme gelecek" denildi.