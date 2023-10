Elon Musk'ın Kurşunladığı Tesla Cybertruck Videoları Viral Oldu

Pazartesi sendromunuza iyi gelecek bir haber ile haftaya başlıyoruz değerli ShiftDelete.Net takipçileri. 2 gün önce ortaya çıkan ve dün viral olan iddialara göre Elon Musk yeni Tesla Cybertruck elektrikli kamyonetleri kurşunladı ve o şekilde trafikte gezdirdi. Konuyla ilgili çılgın milyarderden veya Tesla'dan bir açıklama gelmedi zira gündemleri biraz yoğun ancak Twitter'da konu gündem oldu. İşte detaylar…

Daha piyasaya bile çıkmadı ama kurşun yağmuruna tutuldu! İşte o Cybertruck!

Alışılmışın dışındaki tasarımı ve dış görünüşü ile hepimizin yakından tanıdığı Tesla Cybertruck ile ilgili iddialar globalde yayılmaya devam ediyor. Aracın satışa çıkmasına az kalan şu günlerde Elon Musk'ın yeni testler yaptığı ancak bu testlerin biraz garip ölçütlerde olduğu gibi haberler yapılıyor. Bu haberimize konu olan video ise hala gizemini koruyor.

"Big CyberTruck"- Lil X pic.twitter.com/HjwsgyXgLl — Suman Poudel (@poudelsuman32) October 23, 2023

2 gün önce Twitter'da yayılmaya başlayan ve özellikle dün gece viral olan Tesla Cybertruck videolarında ise otoyolda giderken çekilmiş ve sol tarafı kurşun izleriyle dolu olan bir otomobil göze çarpıyor. Konuyla ilgili Tesla veya Elon Musk tarafından yapılmış bir açıklama yok. Ancak bazı yerel, ulusal ve yabancı haber kaynakları aracın Elon Musk tarafından kurşunlandığına yönelik haberler yapıyor.

A pre-release Tesla Cybertruck's video showed possible bullet marks, leading to fan speculation. Elon Musk clarified the incident, claiming bulletproof success. Doubts arose due to past window issues. pic.twitter.com/On8i925wet — Car Fanatics (@carfanatics) October 23, 2023

ICYMI: Tesla shot a Tommy gun at a Cybertruck, here's the result https://t.co/PGYEqdarjE by @FredericLambert — Electrek.co (@ElectrekCo) October 23, 2023

Gördüğünüz üzere yabancı basın da bahsi geçen otomobillerin Musk tarafından kurşunlandığını iddia ediyor. Bunlar doğru olabilir zira Musk çılgın bir karakter kurşun geçirmez olan Cybertruck'ları denemek için Tesla otoparkında kurşunlayabilir. Fakat dediğimiz gibi bunlar sadece birer iddia.

Paslanmaz çelikten bir gövdeye ve kaportaya sahip olan Cybertruck bu kaporta sayesinde kurşun geçirmez özelliğe de sahip. Musk'ın bunu test edip daha sonrasında "reklamın iyisi kötüsü olmaz" mantığı güderek trafiğe çıkardığı düşünülen araçlar şu an için sırrını korumaya devam ediyor. Belki ilerleyen günlerde veya bugünün ilerleyen saatlerinde Musk'tan bir açıklama gelir.