Son dakika haber: Koronavirüs salgınında can kaybı 11 bin 820'ye yükseldi
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Son dakika haber: Koronavirüs salgınında can kaybı 11 bin 820'ye yükseldi

18.11.2020 20:11 | Son Güncelleme: 18.11.2020 20:15
Son dakika haber: Koronavirüs salgınında can kaybı 11 bin 820'ye yükseldi

Son dakika haberleri: SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, 'Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu' verilerini paylaştı.

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, 'Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu' verilerini paylaştı. Son 24 saatte yapılan 158 bin 811 testte, 4 bin 215 koronavirüs hastası tespit edildi. Bugün yaşamını yitiren 116 kişi ile toplam can kaybı 11 bin 820'ye yükseldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu'nu Twitter hesabından paylaştı. Tabloya göre; son 24 saatte yapılan 158 bin 811 testten 4 bin 215 koronavirüs hastası tespit edildi. Virüs nedeniyle 116 kişi hayatını kaybederken, 2 bin 592 kişi de iyileşti. Bugünkü verilerle toplam test sayısı 16 milyon 623 bin 489, toplam hasta sayısı 425 bin 628, toplam vefat sayısı 11 bin 820, toplam ağır hasta sayısı 3 bin 742, toplam iyileşen hasta sayısı 361 bin 655 oldu. Tabloda yer alan haftalık oranlarda ise hastalarda zatürre oranı yüzde 3,8, yatak doluluk oranı yüzde 54,7, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 70,8, solunum cihazına bağlı (ventilatör) doluluk oranı yüzde 37,6, ortalama temaslı tespit süresi 11 saat, filyasyon oranı yüzde 99,6 olarak belirlendi. 

'YAYILIMI DURDURMAK İÇİN BİRLİKTE HAREKET ETMELİYİZ'

Bakan Koca güncel verilere ilişkin, "Bugün tespit edilen 4 bin 215 hasta var. Ağır hasta sayısındaki artış devam ediyor. Virüsün yayılımı bizi zorunlu tedbirler almaya mecbur bırakıyor. Hastalığın yayılımını durdurmak için birlikte hareket etmeliyiz. Tedbirlere birlikte uyarak mücadele güç verin" değerlendirmesinde bulundu.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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