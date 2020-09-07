Silahlı saldırıda kolundan yaralandı
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Silahlı saldırıda kolundan yaralandı

ADANA'da kimliği belirsiz iki kişi tarafından kovalanan ismi öğrenilemeyen bir kişi, tabancayla kolundan vurularak yaralandı.

Silahlı saldırıda kolundan yaralandı
07.09.2020 05:14 | Son Güncelleme: 07.09.2020 05:18

ADANA'da kimliği belirsiz iki kişi tarafından kovalanan ismi öğrenilemeyen bir kişi, tabancayla kolundan vurularak yaralandı.

Olay, saat 02.00 sıralarında merkez Yüreğir ilçesi Kiremithane Mahallesi Eczacı Haşim Dalgıç Caddesi'nde meydana geldi. Cadde üzerinde tabancayla  bir kişinin vurulduğu ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kaldırım üzerinde yatan ve kolundan tabancayla vurulduğu belirlenen, üzerinden de kimlik çıkmayan 30'lu yaşlarındaki yaralı erkek, ambulans ile Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. 

KOVALAMACA YAŞANMIŞOlayın yaşandığı bölgede görgü tanıklarının ifadesine başvuran polis, yaralının, kimliği belirsiz iki kişi tarafından kovalandığı, yaşanan kovalamaca sırasında şüphelilerin tabancayla açtığı ateş sonucu kolundan vurulduğunu belirledi. Yol boyunca kan izlerini inceleyen polis, yaralının vurulduktan sonra birkaç yüz metre kaçıp, gücünü kaybedince kaldırım üzerine yığıldığını saptadı. İsmi öğrenilemeyen yaralının, hastanedeki tedavisi devam ediyor. 

Şüphelileri yakalamak için çalışma başlatan polis, soruşturmaya çok yönlü olarak devam ediyor. 


Kaynak: DHA

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