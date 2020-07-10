Samsun'da silahla yaralama zanlıları 60 saatlik kamera incelemesiyle yakalandı Samsun'da 60 saatlik güvenlik kamerası kayıtlarını izleyen polis ekipleri, silahla yaralama şüphelilerini yakaladı.

Samsun'da 60 saatlik güvenlik kamerası kayıtlarını izleyen polis ekipleri, silahla yaralama şüphelilerini yakaladı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri, 17 Haziran'da İlkadım ilçesi Selahiye Mahallesi'nde Talat T'yi silahla yaralayan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Cinayet Bürosunca oluşturulan 3 ekip, çevrede 22 gün araştırma yaparak güvenlik kamerası görüntülerini aldı.

Yaklaşık 60 saatlik kamera incelemesinin ardından Talat T'nin, şüphelilerden Numan A. ile trafik nedeniyle kavga ettiği, olayın ardından şikayetçi olmak için Gazi Polis Merkezi'ne gittiği belirlendi.

Talat T'nin ifade verdikten sonra Yusuf U. ve Taner T'nin bulunduğu araçla polis merkezinden ayrıldığı, yaralama olayına Numan A, Yusuf U, Taner T. ve Hasan A'nın karıştığı tespit edildi.

Yaralama olayını aydınlatan polis ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığından aldıkları talimatın ardından şüphelilerin İlkadım ilçesindeki ikametlerine operasyon düzenledi.

Gözaltına alınan 4 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Nöbetçi hakimliğe çıkarılan zanlılardan Hasan A. tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA