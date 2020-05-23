Rusya?da bankaya giren şüpheli 5 kişiyi rehin aldı -1
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Rusya?da bankaya giren şüpheli 5 kişiyi rehin aldı -1

Rusya'da bir bankaya giren şüphelinin 5 kişiyi rehin aldığı belirtildi.

Rusya?da bankaya giren şüpheli 5 kişiyi rehin aldı -1
23.05.2020 16:18 | Son Güncelleme: 23.05.2020 16:18

Rusya'da bir bankaya giren şüphelinin 5 kişiyi rehin aldığı belirtildi. Öte yandan, şüphelinin bankayı havaya uçurmakla tehdit ettiği ifade ediliyor.

Rusya'nın başkenti Moskova'da bir bankaya giren şüpheli 5 kişiyi rehin aldı. Rus haber ajansı TASS'taki haberde, şüphelinin siyah ceket ve pantolon giydiği ve siyah bir maske taktığı belirtildi. Şüphelinin sarı bir çanta taşıdığı ve bu çantada patlayıcı olduğu iddia ediliyor.

POLİS VE ÖZEL HAREKAT OLAY YERİNDE

Söz konusu rehine krizinin ardından olay yerine çok sayıda polis ekibi ve özel harekat polislerinin sevk edildiği açıklandı. Banka ve çevresindeki yolların trafiğe kapatıldığı bildirildi.


Kaynak: DHA

Dünya Manşet

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