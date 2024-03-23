Moskova'da düzenlenen terör saldırısında 143 kişi hayatını kaybetti
Rusya'nın başkenti Moskova'da Crocus City Hall Konser Salonu'na dün akşam düzenlenen silahlı terör saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısı 143'e yükseldi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bir günlük milli yas ilan edildiğini duyurdu.
Rusya'nın başkenti Moskova'da Crocus City Hall isimli konser salonuna dün akşam düzenlenen ve terör örgütü IŞİD'in üstlendiği silahlı saldırıda yaşamını yitirenlerin sayısı 143'e yükseldi. Rusya'nın resmi haber ajansı TASS'ın haberine göre; Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, televizyondan Ruslara hitaben yaptığı konuşmada "24 Mart'ı milli yas günü ilan ediyorum" dedi.