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Çin-Avrupa Yük Treni Moskova'ya Yola Çıktı

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ÇEKİM TARİHİ: 2 Nisan 2024

1. Harekete geçen yük treninin çeşitli görüntüleri

Çin'in doğusundaki Qingdao kentinde bulunan Çin- Shanghai İşbirliği Örgütü'nün Yerel Ekonomik ve Ticari İşbirliği Tanıtım Bölgesi'nden (SCODA) Salı günü hareket eden bir yük treni, Rusya'nın başkenti Moskova'ya doğru yola çıktı.

Buzdolabı, çamaşır makinesi ve diğer mallarla yüklü tren, Qingdao'daki tanıtım bölgesinden yola çıkarak Çin'in kuzeyindeki Tongjiang demiryolu limanı üzerinden Moskova'ya hareket eden ilk Çin-Avrupa yük treni olma özelliğini taşıyor.

"Güvenli ve yüksek verimli ulaştırmanın avantajlarına sahip Çin-Avrupa yük treni, lojistik maliyetlerimizin azaltılmasına ve ihraç edilen malların uluslararası rekabet gücünün artırılmasına yardımcı oluyor."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Jinan'dan bildiriyor. (XHTV)

Kaynak: Xinhua / Güncel

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