İtalya, terör saldırısı sonrası güvenliği artırdı

ROMA, 25 Mart (Xinhua) -- İtalya, Moskova'daki bir konser salonunda meydana gelen terör saldırısının ardından ülke genelindeki önemli ulaşım, kültürel ve dini mekanlarda güvenliği artırdı.

İtalya İçişleri Bakanlığı Cumartesi günü yaptığı açıklamada, Roma'da ve diğer şehirlerde bulunan havalimanları, tren istasyonları, önemli kültürel ve dini mekanlar da dahil olmak üzere "hassas" alanlarda güvenlik seviyesinin yükseltilmesi talimatını verdiğini duyurdu.