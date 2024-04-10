Moskova'da Türk Toplumu ve Büyükelçilik Mensupları Bayramı Kutladı

Rusya'nın başkenti Moskova'daki Türk toplumu ve büyükelçilik mensupları, Ramazan Bayramı'nı birlikte kutladı.

Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Tanju Bilgiç ve eşi Betül Aksoy Bilgiç'in ev sahipliğinde büyükelçilikte bayramlaşma programı düzenlendi.

Büyükelçi Bilgiç, kentteki Türk toplumu, Türk kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile büyükelçilik çalışanlarının katıldığı programda herkesin bayramını kutladı.

Bilgiç, "Türk toplumu olarak bize düşen görev, birbirimize daha fazla kenetlenmek, dayanışma içinde olmak ve yardımlaşmaktır. Bu çerçevede bayram kutlamaları sadece bir araya gelme vesilesi değil, bu bağları kuvvetlendirmeye vesile de oluyor." dedi.

Bayramlaşmada, konuklara, Türk mutfağından tatlılar ikram edildi.