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Moskova'da Konser Salonuna Terör Saldırısı: 40 Ölü, 100 Yaralı

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Rusya'nın başkenti Moskova'da bir konser salonuna düzenlenen terör saldırısında ilk belirlemelere göre 40 kişi öldü, 100'den fazla kişi yaralandı.

Rus Federal Güvenlik Servisi, ilk verilere göre, Crocus City Hall konser salonuna düzenlenen terör saldırısında 40 kişinin öldüğünü, 100'den fazla kişi yaralandığını duyurdu.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova da konser salonuna silahlı kişilerce düzenlenen terör saldırısına ilişkin "Tüm dünya toplumu, bu korkunç suçu kınamak zorundadır." dedi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Telegram hesabından konuya ilişkin açıklama yaptı.

Zaharova, dünyanın dört bir yanındaki vatandaşların, Crocus City Hall'de düzenlenen saldırıya ilişkin bakanlığa telefon ederek, başsağlığı dileğinde bulunduğunu belirtti.

Arayanların, "tüm insanlığın gözleri önünde gerçekleşen bu kanlı terör saldırısını güçlü bir şekilde kınayan ifadeler kullandığını" kaydeden Zaharova, kurbanları kurtarmak için çaba sarf edildiğini kaydetti.

Zaharova, "Tüm dünya toplumu, bu korkunç suçu kınamak zorundadır." ifadesini kullanarak, Beyaz Saray'ın Moskova'daki terör saldırısında Ukrayna'nın ya da Ukraynalıların parmağı olduğuna dair bir bulguya rastlanmadığı açıklamasına dikkati çekti.

Sözcü Zaharova, "Washington'daki yetkililer bu trajedinin ortasında neye dayanarak herhangi birinin olaya karışmadığına dair bir sonuca varıyorlar? Eğer ABD'nin elinde bu konuda güvenilir veriler varsa, bu veriler derhal Rus tarafına teslim edilmelidir." değerlendirmesinde bulundu.

Zaharova, ABD'li yetkilileri bilgi paylaşımında davet ederek, "Eğer böyle bir veri yoksa, Beyaz Saray'ın hiç kimseye hoşgörü göstermeye hakkı yoktur. Rus yönetiminin de belirttiği üzere, olaya karışan herkes yetkili makamlar tarafından tespit edilecektir." ifadelerine yer verdi.

- Moskova'da hafta sonu halka açık tüm etkinlikler iptal edildi

Olay yerine 50'den fazla ambulans ekibi ve acil servis görevlisi sevk edilirken, başkent Moskova'da havalimanlarında güvenlik önlemlerinin artırıldığı bildirildi.

Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, hafta sonu Moskova'da tüm halka açık etkinliklerin iptal edildiğini kaydetti.

Acil Durumlar Bakanlığı Genel Müdürlüğü'nden TASS'a yapılan açıklamaya göre, binadaki yangını söndürmek için Moskova Havacılık Merkezi'nden helikopterler olay yerine gönderildi. Tass ajansı, alevler içindeki binasının çatısının çöktüğünü duyurdu.

Yangınla mücadele çalışmalarına 320'den fazla kişi ve 130'dan fazla araç katılırken, üç helikopterden yanan binanın üzerine su atıldığı görüldü.

Moskova Bölge Valisi Andrey Vorobyov terör saldırısını ele almak için bir görev gücü kurduklarını duyurdu.

Terör saldırısının ardından Moskova metrosunda da yolcular sıkı güvenlik aramasından geçiriliyor.

ABD, İngiltere, Kanada dahil bazı ülkeler Rusya'daki vatandaşlarını uyarmıştı

ABD'nin Moskova Büyükelçiliği, 8 Mart'ta başkent Moskova'daki vatandaşlarına kalabalıktan uzak durma uyarısında bulunmuştu.

ABD'nin Moskova Büyükelçiliğinden 8 Mart'ta yapılan yazılı açıklamada, ABD vatandaşlarından 48 saat boyunca Moskova'da kalabalık alanlardan uzak durmaları istenerek, "aşırılık yanlılarının" buraları hedef alma planları olduğu kaydedilmişti.

ABD'nin ardından İngiltere, Almanya, İsveç, Letonya, Çekya, Kanada ve Güney Kore'nin Moskova büyükelçilikleri Rusya'daki vatandaşlarına dikkatli olmaları uyarısında bulunmuştu.

Almanya Dışişleri Bakanlığı, vatandaşlarının Rusya'ya seyahat etmemelerini "şiddetle" tavsiye etmişti.

İsveç, bölgedeki güvenlik durumunun kötüleştiğini savunarak, Rusya'daki vatandaşlarının uluslararası medya ve büyükelçiliklerden gelen haberleri izlemelerini tavsiyesinde bulunmuştu.

Çekya'nın Moskova Büyükelçiliği de "aşırılıkçı grupların olası saldırılarına ilişkin ortaya çıkan raporlar nedeniyle" Rusya'daki vatandaşlarının dikkatli olmasını istemişti.

Kaynak: AA / Güncel

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