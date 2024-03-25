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Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği 'Taziye Defteri' açtı

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Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği, Moskova'da gerçekleşen terör saldırısının kurbanlarını anmak adına 'Taziye Defteri' açtı.

Rusya'nın başkenti Moskova'da bir konser salonuna yapılan ve 137 kişinin yaşamını yitirdiği terör saldırısı nedeniyle Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği'nde ülke bayrağı yarıya indirildi. Büyükelçilik daha sonra 22 Martta gerçekleşen terör saldırısında hayatını kaybedenleri anmak adına 'Taziye Defteri' açtı. Taziye defterini doldurmak isteyen vatandaşlar 2 gün boyunca 10.00-12.00 ve 14.00-17.00 saatleri arasında Büyükelçilikte Taziye Defterini doldurabilecek.

Taziye Defteri'nin açılmasının ardından açıklama yapan Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Aleksei V. Erkhov, "Bugün burada büyükelçiliğimizde, Moskova yakınlarındaki Crocus konser salonunda meydana gelen korkunç terör saldırısı nedeniyle taziyeleri kabul ediyoruz. Bu, terör gibi iğrenç bir olguya karşı uluslararası mücadelenin güçlendirilmesi ihtiyacını vurgulayan gerçekten korkunç bir olaydır. Şunu söylemeliyim ki, Türk yönetimi ve Türk halkı, halkımızın başına gelen bu badireye karşılık verdi, yürekten karşılık verdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya yönetimine ve Rus halkına başsağlığı diledi. Türk hükümetinin üyelerinden, bakanlık ve kurumların üst düzey yetkililerinden, kamu kuruluşlarından, toplum temsilcilerinden ve sıradan insanlardan çok sayıda taziye mesajı geliyor. Az önce elçiliğin önünde sıradan insanların Rusya halkıyla dayanışmanın bir göstergesi olarak çiçek getirdiğini gördünüz. Bu dayanışma ve bu 'acıyı paylaşma' ifadesinden dolayı çok minnettarız. Teşekkür ederim" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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