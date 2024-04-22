Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Rusya'ya resmi ziyaret gerçekleştirdi

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in daveti üzerine Rusya'nın başkenti Moskova'ya geldi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, resmi temaslarda bulunmak üzere Rusya'nın başkenti Moskova'ya geldi. Aliyev'i Moskova'daki Vnukovo Uluslararası Havalimanı'nda Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mikhail Galuzin ve diğer yetkililer karşıladı. Aliyev, Moskova ziyareti kapsamında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşme gerçekleştirecek. - BAKÜ