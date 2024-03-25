Moskova'da düzenlenen saldırı sonrası Rusya yas tutuyor

Rusya'nın en büyük açık hava ekranları Moskova'nın Yeni Arbat Bulvarı'nda. Bugün hepsinde aynı video gösteriliyor: Yanan bir muma Rusça "Skorbim" (Yastayız) mesajı eşlik ediyor.

Rusya, Crocus Belediye Binası'ndaki tiyatrıo salonunda düzenlenen saldırıda hayatını kaybedenlerin yasını tutuyor.

En az 137 kişinin hayatını kaybettiği saldırı sonrası ülke çapında Rus bayrakları yarıya indirildi.

Eğlence ve spor etkinlikleri iptal edildi, TV sunucuları siyah giyiniyor.

Crocus Belediye Binası, Moskova'nın tam merkezinde değil ama Rusya'nın en önemli konser mekanlarından biri.

Cuma günkü katliam, konser mekanını cehenemme dönüştürdü. Saldırganlar heö çevreye ateş açtılar hem de binayı ateşe verdiler.

Rus İstihbarat Komitesi tarafından yayımlanan videoda, çatının ve metal kirişlerin çöktüğü görülüyor.

Binanın dışındaki güvenlik şeridi hala duruyor. Durduğum yerden eğlence merkezinin yanmış bölümünün tek parçasını görebiliyorum. Bu, içerideki dehşete dair ipucu veriyor.

'Sizi asla affetmeyeceğiz'

İnsanlar saldırının kurbanları için kurulan derme çatma mihraba çiçek bırakmak için sıraya giriyor. Anma için bırakılan eşyaların oluşturduğu dağ giderek büyüyor. Ziyaretçiler buraya gül ve karanfilin yanı sıra oyuncak bebekler ve pelüş oyuncaklar da koyuyor. Bunun nedeni ölenler arasında çocukların da olması.

Bırakılan mesajlardan biri saldırganlara ithafen, "Pisliksiniz. Sizi asla affetmeyeceğiz."

Kalabalıklar arasında yas ve öfke hakim.

Buraya çiçek getiren Tatyana, "Ülkenin kalbi sızlıyor. Ruhum ağlıyor. Rusya ağlıyor. Bir sürü genç insan öldürüldü. Sanki kendi çocuklarım ölmüş gibi" diyor.

Roman, "Büyük bir şoktu. Yakında yaşıyorum, penceremden olanları gördüm. Korkunç ve büyük bir trajedi" diyor.

Yevgeny adlı bir emekli, "Bunu yapan insan olamaz. Onlar bizim düşmanlarımız. Moratoryumu kaldırıp ölüm cezasını uygulamaya koymalıyız. En azından teröristler için" diye konuşuyor.

4 sanık saldırıda rol aldıkları gerekçesiyle "terörizmle" suçlandı. Moskova'da Basmanny Bölge Mahkemesi onların yargılanırken 2 ay tutuklu kalmalarına karar verildi.

Mahkemenin resmi Telegram kanalından sanıkların kimlikleri Dalerdzhon Mirzoyev, Saidakrami Murodali Raçabalizod, Muhammadsobir Fayzov ve Şamsidin Fariduni olarak açıkladı.

Tacikistan vatandaşı olan Mirzoyev'in tüm suçlamaları kabul ettiği bildirildi.

Saldırıyı üstlenen İŞİD, saldırganların olay sırasındaki görüntülerini yayımladı. ABD yetkilileri bu iddiayla ilgili şüpheye yer olmadığını açıkladı.

'Kiev rejimini yıkmanın zamanı geldi'

Buradaki tepki ise oldukça farklıydı.

Rus yetkililer, Ukrayna'nın bu vahşi saldırıyla bağlantısı olduğu fikrini destekliyor.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumartesi gecesi TV'de yayımlanan ulusa sesleniş konuşmasında 4 saldırganın Ukrayna'ya kaçmaya çalışırken yakalandığını açıkladı.

Rus yetkililere göre saldırının arkasında Ukrayna var.

Ukrayna ise bu iddiayı reddetti ancak Kremlin yanlısı yorumcuların "Kiev bağlantısı" iddialarını yinelemesinin önüne geçmedi.

Rusça yayın yapan iktidar yanlısı Moskovsky Komsomolets gazetesi, şiddetli bir biçimde Ukrayna karşıtı bir makale yayımladı.

"Ukrayna terör devleti ilan edilmeli" başlıklı yazıda, "Kiev rejimini yıkmanın zamanı geldi... tüm bu çete ölmeli. Rusya'nın bunu yapabilecek kaynakları var" yorumu yapıldı.

Bu da kilit bir soruyu akla getiriyor.

Kremlin bu sarsıcı saldırıya nasıl tepki verecek?

Rusya yönetimi, Crocus Belediye Binası'nda yaşananları, ülkenin Ukrayna'daki savaşını daha da ilerletmesini meşrulaştırmak için kullanmayı mı planlıyor?