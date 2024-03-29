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Rusya Soruşturma Komitesi, Ukraynalı milliyetçilerle bağlantılı teröristlerin Crocus City Hall saldırısını düzenlediğini açıkladı

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Rusya Soruşturma Komitesi, Perşembe günü Telegram üzerinden yaptığı açıklamada, "Gözaltına alınan teröristler hakkında yapılan çalışma, üzerlerinde ele geçirilen teknik cihazların incelenmesi ve mali işlemlere ilişkin bilgilerin analiz edilmesi sonucunda teröristlerin Ukraynalı milliyetçilerle bağlantısının bulunduğuna dair kanıtlara ulaşıldı" dedi.

MOSKOVA, 29 Mart (Xinhua) -- Rusya Soruşturma Komitesi, Moskova'nın banliyösündeki Crocus City Hall binasına saldırı düzenleyen teröristlerle "Ukraynalı milliyetçiler" arasında bağlantı olduğunu gösteren kanıtlara ulaştığını bildirdi.

Komite, Perşembe günü Telegram üzerinden yaptığı açıklamada, "Gözaltına alınan teröristler hakkında yapılan çalışma, üzerlerinde ele geçirilen teknik cihazların incelenmesi ve mali işlemlere ilişkin bilgilerin analiz edilmesi sonucunda teröristlerin Ukraynalı milliyetçilerle bağlantısının bulunduğuna dair kanıtlara ulaşıldı" ifadesini kullandı.

Komite, teröristlerin " Ukrayna'dan büyük miktarlarda para ve kripto para aldığına ve bunları suça hazırlık aşamasında kullandığına" yönelik verileri teyit ettiğini belirtti.

Komite, terörizmi finanse etme suçuna karışan bir başka şüphelinin daha tespit edilip gözaltına alındığını belirtti.

Kaynak: Xinhua / Güncel

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