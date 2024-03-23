Moskova'da Konser Salonunda Terör Saldırısı: 60'dan Fazla Ölü

ÇEKİM TARİHİ: 22 Mart 2024

Olay yerinden çeşitli görüntüler

Rusya Soruşturma Komitesi (ICR), Cuma günü Moskova'nın Crocus City Hall binasında yer alan konser salonuna düzenlenen terör saldırısında 60'dan fazla kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Komite, Cumartesi günü yaptığı açıklamada, "İlk belirlemelere göre terör saldırısı sonucu 60'tan fazla kişinin öldüğü teyit edildi. Ne yazık ki, bu sayı daha da artabilir" ifadelerini kullandı.

Komite, müfettiş, kriminolog ve uzmanlarının, sahada İçişleri Bakanlığı ve Federal Güvenlik Servisinin operasyon birimleriyle birlikte çalıştığını söyledi.

Komite, "Ölenlerin cesetleri inceleniyor. Olay yerinden silah ve mühimmat gibi maddi kanıtlar toplanıyor. Genetik, balistik ve parmak izi testleri de dahil olmak üzere gerekli tüm incelemelerin talimatları veriliyor ve bu incelemeler yürütülüyor" dedi.

Rusya Federal Servisi daha önce yaptığı açıklamada binada meydana gelen saldırıda en az 40 kişinin hayatını kaybettiğini, 100'den fazla kişinin yaralandığını bildirmişti.

Xinhua muhabirleri olayın meydana geldiği binanın dışında çok sayıda polis aracı, itfaiye aracı ve ambulans olduğunu ve binanın üst kısmından alevlerin yükseldiğini aktardı.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Moskova'dan bildiriyor.

(XHTV)