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Kazakistan Cumhurbaşkanı Moskova'daki Terör Saldırısı Sonrası Güvenlik Konseyini Topladı

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Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Rusya'nın başkenti Moskova'da konser salonunda gerçekleştirilen terör saldırısı sonrası güvenlik konseyini topladı.

Kazakistan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Tokayev'in başkanlığında Kazakistan Güvenlik Konseyi olağanüstü toplandı.

Tokayev, toplantıda, Moskova'da sivillere yönelik vahşi şiddet eylemini bir kez daha kınayarak, terörle mücadelede Kazakistan'ın Rusya ile dayanışmasını vurguladı.

Toplantıda, kolluk kuvvetlerinin yerel makamlarla çalışma planları ile acil durumlarda faaliyetlerinin koordine edilmesi konuları bir kez daha gözden geçirildi.

Tokayev, toplantıda, vatandaşların güvenliğini ve terörle mücadelede Kazakistan'ın diğer ülkeler ve uluslararası kuruluşlarla etkileşimini sağlamaya yönelik önlemlerin güçlendirilmesi talimatını verdi.

Moskova'da konser salonuna düzenlenen terör saldırısı

Rusya'nın başkenti Moskova'da "Crocus City Hall" adlı konser salonuna 22 Mart akşamı silahlı kişilerce terör saldırısı düzenlenmişti.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, saldırganların otomatik silahlarla salonda rastgele ateş açması yer almıştı.

Konser salonunun bulunduğu binanın çatısında da yangın çıkmış, çatı bir süre sonra çökmüştü.

Rusya Soruşturma Komitesi, saldırıda 115 kişinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

Moskova'da hafta sonu halka açık tüm etkinlikler iptal edilmiş, terör saldırısını ele almak için "görev gücü" kurulduğu açıklanmıştı.

Kremlin, Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) Direktörü Aleksandr Bortnikov'un, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e "Moskova'daki terör saldırısına doğrudan karışan 4 terörist dahil 11 kişinin yakalandığını" rapor ettiğini bildirmişti.

Kaynak: AA / Güncel

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