Moskova'da Terör Saldırısı Sonrası Anma Törenleri Düzenlendi
MOSKOVA, 25 Mart (Xinhua) -- Rusya'nın başkenti Moskova'da Cuma gecesi kentin banliyösündeki Crocus Belediye Binası'nda konser izlemeye gelenleri hedef alan terör saldırısının ardından, Rus halkı Moskova sokaklarındaki çeşitli alanlara çiçekler, mumlar ve oyuncaklar bırakarak saldırıda hayatını kaybedenleri anıyor.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Cumartesi günü televizyonda yayımlanan ulusa sesleniş konuşmasında, saldırının arkasındakileri tespit edip cezalandırma sözü verirken 24 Mart'ı ulusal yas günü ilan etti.