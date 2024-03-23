Moskova'daki terör saldırısı nedeniyle Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği'nde bayraklar yarıya indirildi

Rusya'nın başkenti Moskova'da bir konser salonuna yapılan ve 93 kişinin yaşamını yitirdiği terör saldırısı nedeniyle Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği'nde ülke bayrağı yarıya indirildi. Büyükelçilik, "25-26 Mart'ta 10: 00-12: 00 ve 14: 00-17: 00 saatleri arasında Büyükelçilik'te Taziye Defteri açılacaktır" açıklamasını yaptı.

Rusya'nın başkenti Moskova'da Crocus City Hall isimli konser salonuna dün akşam düzenlenen ve terör örgütü IŞİD'in üstlendiği silahlı saldırıda 93 kişi yaşamını yitirdi, 100'den fazla kişi yaralandı.

Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği, saldırı nedeniyle ulusal bayraklarının yarıya indirildiğini bildirdi. Büyükelçiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Crocus City Hall konser salonunda meydana gelen terör saldırısının kurbanlarına yönelik yasın bir göstergesi olarak, Büyükelçiliğimiz'de ulusal bayrağımız yarıya indirilmiştir. 25, 26 Mart'ta 10: 00-12: 00 ve 14: 00-17: 00 saatleri arasında Büyükelçilikte Taziye Defteri açılacaktır."