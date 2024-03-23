Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'e terör saldırısıyla ilgili taziye dileklerini iletti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştü. Erdoğan, Moskova'daki terör saldırısı nedeniyle duyduğu üzüntüyü ve taziye dileklerini iletti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştü. Cumhurbaşkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu bilgilere yer verildi:

"Görüşmede Moskova'da gerçekleşen terör saldırısı nedeniyle Cumhurbaşkanımız Erdoğan, Putin'e duyduğu derin üzüntüyü ve taziye dileklerini iletti. Cumhurbaşkanımız Erdoğan, masum insanları alçakça hedef alan menfur terör saldırısını en sert biçimde lanetledi ve Rusya halkına başsağlığı ve sabır dileklerini ifade etti.

Cumhurbaşkanımız Erdoğan görüşmede, saldırının bölgedeki krizlere bir an önce barışçıl şekilde son verilmesi ihtiyacını ortaya koyduğunu, Türkiye'nin terörün her türlüsü ile ayrımsız mücadele anlayışı içinde Rusya ile terörle mücadele alanında iş birliğini geliştirmeye hazır olduğunu belirtti."