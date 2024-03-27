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Rusya'da Konser Salonuna Gerçekleştirilen Terör Saldırısında Hayatını Kaybedenlerin Sayısı 140'a Çıktı

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Rusya'nın Moskova bölgesinde konser salonuna gerçekleştirilen terör saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısı 140'a çıktı.

Rusya'nın Moskova bölgesine bağlı Krasnogorsk'taki konser salonuna terör örgütü DEAŞ tarafından 22 Mart'ta gerçekleştirilen saldırıda can kaybı arttı. Rusya Sağlık Bakanı Mihail Muraşko yaptığı açıklamada, hastanede durumu ağır olan yaralılardan birinin doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybettiğini belirtti. Bakan Muraşko, 80 kişinin hala hastanede olduğunu aktardı.

Yaralılardan birinin hayatını kaybetmesiyle saldırıda toplam can kaybı 140'a yükseldi.

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Krasnogorsk'ta 22 Mart Cuma akşamı "Picnic" rock grubunun konser verdiği binayı basan 4 saldırgan otomatik silahlarla etrafa ateş açmış, yanıcı maddeyle binayı ateşe vermişti. Çıkan yangın 12 bin 900 metrekarelik alanı kaplarken, binanın çatı kısmı çökmüştü. Terör örgütü DEAŞ'ın üstlendiği saldırının ardından 4 saldırgan yakalanmış, toplam 8 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

Rusya Soruşturma Komitesi 25 Mart'ta yaptığı açıklamada, saldırıda 139 kişinin hayatını kaybettiğini belirtmişti. - MOSKOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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