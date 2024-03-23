Rusya ile Paraguay arasındaki dostluk maçı iptal edildi

Rusya Futbol Federasyonu, Moskova'daki terör saldırısının ardından Rusya ile Paraguay arasında oynanacak dostluk maçının iptal edildiğini duyurdu.

Rusya Futbol Federasyonu (RFS), Rusya ile Paraguay arasında Moskova'da yapılması planlanan dostluk maçının, meydana gelen terör saldırısının ardından iptal edildiğini açıkladı. Yapılan açıklamada, dün akşam konser salonuna düzenlenen ve 110'dan fazla kişinin ölümüne sebep olan silahlı saldırının ardından, Moskova'da yapılması planlanan Rusya-Paraguay dostluk maçının yapılmayacağını duyurdu. - İSTANBUL