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Moskova'daki terör saldırısıyla ilgili 3 kişi daha tutuklandı

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Rusya'nın başkenti Moskova'daki "Crocus City Hall" adlı konser salonunda düzenlenen terör saldırısıyla ilgili 3 kişi daha tutuklandı.

Basmanniy Bölge Mahkemesinde, 22 Mart akşamı düzenlenen terör saldırısıyla ilgili olarak gözaltına alınan 11 şüpheliden 3'ü daha hakim karşısına çıkarıldı.

"Organize bir grubun üyesi olarak ölümle sonuçlanan terör saldırısı gerçekleştirme" ile suçlanan şüphelilerin duruşmaları ayrı ayrı gerçekleştirildi.

Mahkeme, şüpheli Aminçon ve Dilovar İslomov kardeşler ile babaları İsroil İslomov'un 22 Mayıs'a kadar cezaevinde tutuklu kalmasına karar verdi.

Tacikistan kökenli şüphelilerden, Aminçon ve İsroil İslomov'un Rus vatandaşlığı bulunduğu ifade edildi.

Dün aynı mahkeme, doğrudan saldırıyı gerçekleştiren şüphelilerden Tacikistan vatandaşları Dalercon Mirzoyev, Saidakram Murodali Raçabalizoda, Fariduni Şamsidin ve Muhammadsobir Fayzov'un 22 Mayıs'a kadar cezaevinde tutuklu kalmasına karar vermişti.

Böylece Moskova'da konser salonundaki terör saldırısına ilişkin yakalanan 11 şüpheliden 7'si tutuklanmış oldu.

Moskova'da konser salonuna düzenlenen terör saldırısı

Rusya'nın başkenti Moskova'da "Crocus City Hall" adlı konser salonunda 22 Mart akşamı silahlı kişilerce terör saldırısı düzenlenmişti.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, saldırganların otomatik silahlarla salonda rastgele ateş açtıkları görülmüştü.

Rusya Soruşturma Komitesi saldırıda 137 kişinin hayatını kaybettiğini duyurmuş, olayda yüzden fazla yaralı olduğu açıklanmıştı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, saldırıyı düzenleyen 4 teröristin de içinde olduğu 11 kişinin yakalandığını bildirmişti.

Kaynak: AA / Güncel

Moskova 22 Mart Rusya Dünya Güncel Haberler

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