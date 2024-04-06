Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Tanju Bilgiç, AA Moskova Temsilciliğini Ziyaret Etti

Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Tanju Bilgiç, Anadolu Ajansının (AA) 104. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla AA Moskova Temsilciliğini ziyaret etti.

Bilgiç, ziyarette, AA Asya ve Kafkasya Haberleri Müdür Yardımcısı Ali Cura'dan AA'nın Rusya ve bölgedeki çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Temsilcilikteki muhabirlerle tek tek sohbet eden Bilgiç, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla kurulan AA'nın Milli Mücadele'yi bağımsızlığa ulaştıracak kararları halka bildirmedeki önemini hatırlattı.

AA'nın doğru, tarafsız ve sorumlu gazetecilik ilkelerinden ödün vermediğini, bugün dünyanın en etkili ve saygın haber ajansları sıralamasında ön sıralara çıktığını vurgulayan Bilgiç, AA habercilerinin en zor coğrafyalardan etkili haber ve güçlü görsellerle dikkati çeken çalışmalar yaptığını söyledi.

Büyükelçi Bilgiç, AA'nın 104. kuruluş yıl dönümü nedeniyle başta Moskova'dakiler olmak üzere tüm AA personelini tebrik ettiğini belirtti.