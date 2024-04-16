Maç bitince ortalık karıştı! Ebrar Karakurt'a Rusya'da olay hareket

Milli yıldız Ebrar Karakurt'un formasını giydiği Lokomotiv Kaliningrad, Rusya Ligi'nde Dinamo Moskova'yı 3-1 yenerek finale yükseldi. Dinamo Moskova'nın kaptanı Goncharova, Ebrar'a skandal bir hareket yaptı.

EBRAR'A ORTA PARMAK HAREKETİ YAPILDI

Moskova'nın kaptanı Goncharova, maç sayısı sonrası sevinen Ebrar'a orta parmağını gösterdi. O anlar kameraya takıldı.

'AĞLAYACAKSAN OYNAMAYALIM GONCAGÜL'

Ebrar Karakurt ise maç sonu kendisine yapılan çirkin hareket sonrası Instagram hesabından bir paylaşım yaptı. Ebrar, kendisine orta parmak hareketi yapan Dinamo Moskova kaptanı Goncharova'ya 'Ağlayacaksan oynamayalım Goncagül' paylaşımıyla gönderme yaptı.

EBRAR'DAN BİR PAYLAŞIM DAHA

Ebrar Karakurt son olarak sosyal medya hesabından Dinamo Moskova takımının kendisini hedef alan videoya yanıt vererek, "Spor ahlakı, provokasyon ve saygı en son konuşmamız gereken şey… Rakip takım kaptanının maç içinde yaptığı hareketler üzerine konuşalım" notunu düştü.