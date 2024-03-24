St. Petersburg'da terör saldırısında hayatını kaybedenler için anma etkinlikleri düzenlendi

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ÇEKİM TARİHİ: 23 Mart 2024

Moskova'daki terör saldırısında hayatını kaybedenler için yas tutan St. Petersburg halkından çeşitli görüntüler

Rusya'nın St. Petersburg kentinde Cumartesi günü, Moskova'daki terör saldırısında hayatını kaybedenler için anma etkinlikleri düzenlendi.

Rusya Soruşturma Komitesi Cumartesi günü yaptığı açıklamada, Moskova'nın banliyösündeki bir konser salonunda Cuma günü düzenlenen silahlı saldırıda en az 133 kişinin hayatını kaybettiğini ve 100'den fazla kişinin de yaralandığını bildirdi.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri St. Petersburg'dan bildiriyor. (XHTV)