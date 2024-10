Meclis'te Yeni Yasama Yılı Açılışı... Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Genel Kurul'a Gelişinde Bazı CHP'li Vekiller Ayağa Kalkmadı, Bazıları Salona Girmedi

(TBMM) - TBMM'nin yeni yasama yılı açılışı dolayısıyla Meclis'e gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Genel Kurul Salonu'na TBMM Başkanvekili Celal Adan'ın eşliğinde girdi. AKP, MHP ve İYİ Parti milletvekilleri Erdoğan'ı salona gelişinde ayakta alkışladı. CHP yönetiminin "Cumhurbaşkanı'nın Genel Kurul salonuna geldiğinde ayağa kalkılacağı" mesajını bildirdiği CHP'li milletvekillerinden bazılarının Genel Kurul Salonu'na gelmediği, bazılarının da ayağa kalkmadığı gözlendi.

TBMM Genel Kurulunda, 28. Dönem 3. Yasama Yılı'nın başlaması dolayısıyla Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında açılış toplantısı gerçekleştirildi. Kurtulmuş'un sunuş konuşmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanvekili Celal Adan'ın eşliğinde Genel Kurul Salonu'na geldi.

AKP, MHP ve İYİ Parti milletvekilleri Erdoğan'ı, salona gelişinde ayakta alkışladı. CHP yönetiminin "Cumhurbaşkanı'nın Genel Kurul salonuna geldiğinde ayağa kalkılacağı" mesajını bildirdiği CHP'li millletvekillerinden bazılarının Genel Kurul Salonu'na gelmediği, bazılarının da ayağa kalkmadığı gözlendi.

CHP'den TBMM İdare Amiri Uğur Bayraktutan, Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez, İstanbul Milletvekili Engin Altay ve Ankara Milletvekili Okan Konuralp, Kocaeli Milletvekili Harun Özgür Yıldızlı, Tekirdağ Milletvekili Nurten Yönter, Çanakkale Milletvekili İsmet Güneşhan ayağa kalkmadı. Saadet Partili Mesut Doğan da ayağa kalkmadı. CHP'li kaynaklardan edinilen bilgiye göre, CHP'li 20'ye yakın milletvekili Genel Kurul'a girmedi.

Locadan izlediler

Yasama yılı açılış toplantısını, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, TSK komuta kademesi, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun takip etti.

Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya, Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez, Danıştay Başkanı Zeki Yiğit, eski TBMM başkanları Mustafa Şentop, Bülent Arınç, Cemil Çiçek ile yabancı misyon temsilcileri de localardan izledi.

Suiçmez'den "Meclis Anayasa'yı ihlal ediyor" dövizi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğlulları, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu Genel Kurul'a katıldı. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, toplantıyı locadan izledi. Özgür Özel, Dervişoğlu ve Bahçeli ile tokalaştı. TİP milletvekilleri Genel Kurul'a katılmadı.

CHP Trabzon Milletvekili ve TBMM Başkanlık Divanı Üyesi Sibel Suiçmez, "Meclis anayasayı ihlal ediyor" yazılı döviz açtı. Öte yandan, Genel Kurul salonunda milletvekillerinin sıralarına kırmızı ve beyaz güllerden oluşan birer buket bırakıldı.

Bahçeli, DEM Partililerle tokalaştı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve AKP Grup Başkanı Abdullah Güler, CHP, DEM Parti, Saadet-Gelecek Grubu, İYİ Parti temsilcileriyle tokalaşarak salondan ayrıldı.

"İsrail'in hedefinde bulunan ülkelerden birisi de Türkiye'dir"

Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş Genel Kurul'un açılışında yaptığı konuşmada, şunları kaydetti:

"Her birinize bu yasama yılı süresi içerisinde başarılar diliyorum. Günümüzün bölgesel ve küresel çatışmaları, kriz şartları göz önüne alındığında özellikle içinde bulunduğumuz coğrafyada artık şirazesi kaçmış bir şekilde İsrail'in saldırgan tutumlarının devam ettiği bir ortamda Türkiye'nin her zamankinden daha fazla birlik ve beraberliğe ihtiyacı olduğu aşikardır. TBMM'de bütün milletvekili arkadaşlarımızın bu birlik ve beraberlik ruhuna bir şekilde katkıda bulunacağına inanıyorum. Günümüzde yaşadığımız şartlar artık zemherinden boşalmış bir dünya sisteminin nereye doğru evrileceği belli olmayan yeni çatışma ve gerilim ortamlarına gebe olduğunu da ortaya koymaktadır. Özellikle Gazze diye başlayan İsrail'in saldırgan ve sınır tanımaz tutumları, nihayetinde bölgedeki bütün ülkelerin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü tehdit edecek bir seviyeye ulaşmıştır. Arkasına aldıkları dini itikat sonucu Nil'den Fırat'a kadar bütün coğrafyayı kontrol altına almak isteyen gözü dönmüş çetenin hiç şüphesiz hedefinde bulunan ülkelerden birisi de Türkiye'dir. Türkiye'nini İsrail'in bu saldırgan tavırlasını önleyecek tutumları ortaya koyması şarttır.

Filistin davası artık sadece Filistinlilerin davası olmanın çok ötesinde bütün bölge halklarının vicdan ve ihsan sahibi bütün insanlığın ortak davası haline gelmiştir. TBMM olarak bu saldırganlığa, bu durdurulamaz İsrail vahşetine karşı her alanda mücadele etmeye karşıyız ve sonuna kadar mücadele edeceğiz. Dünyanın her bölgesidne her yerinden farklı güç denklemlerinin ortaya çıktığını görüyoruz. Türkiye'nin çok taraflı etkin barış eksenli dış politikasının önemlim araçlarından birisi de TBMM'dir.

"TBMM, geçtiğimiz dönem fikri tartışmaların yapıldığı bir ortam olmuştur"

Geçtiğimiz yıl içerisinde TBMM, geneli itibariyle sorumluluk duygusu ile nezaketli ve gerçekten fikri tartışmaların yapıldığı bir ortam olmuştur. Fikirlerimiz farklı olsa bile uslübumuzun nezaketli ve karşı tarafı anlamaya çalışan bir üslup olmasıdır. TBMM geçtiğimiz dönemde Genel Kurul ve komisyon çalışmalarında 1512 saat çalışmıştır. Bu kadar yoğun meşakketli bir çalışmaya rağmen maalesef birkaç oturumda ortaya çıkan kaba sözler TBMM'ye yakışmamış bu kadar fedakarca çalışmalara ne yazık ki gölge düşürmüştür.

Ümit ediyorum ki yeni yasama döneminde bu yıl içerisinde bizim faaliyetlerimizi çok daha dikkatli ve gerçekten demokratik olgunlukla sürdürmemiz mümkün olsun. Ayrıca önümüzdeki dönemde 28. Yasama döneminin Meclis'e büyük sorumluluklar düşüyor. Milletimizin hayrına olacak yasa çalışmalarına hep beraber katkı vereceğimiz gibi Türkiye'de yeni anayasa çalışmalarıyla da demokratik, katılımcı ve güçler ayrımını esas alan yeni bir anayasa ile Türkiye'ye nefes aldırmak mümkün olacaktır. Meclis'imizin üzerine düşen önemli ödevlerden birisi de etkin ve kaliteli yasama sürecinin ortaya çıkması ve yasama kalitesinin artırılması için çağdaş bir iç tüzüğün yapılabilmesi için de siyasi partiler olarak bir araya geleceğiz."