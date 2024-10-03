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Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Lideri Bahçeli ile bir araya geldi

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Bahçeli'nin konutunda bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Bahçeli'nin konutunda bir araya geldi. Basına kapalı gerçekleşen görüşme yaklaşık 40 dakika sürdü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Bahçeli'nin konutunda görüştü. Görüşmede yeni anayasa süreci ile iç ve dış politikadaki gelişmeler ele alındı.

Bahçeli, görüşmenin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kapıda uğurladı.MHP Lideri Bahçeli, daha sonra konutundan ayrıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli, en son Ahlat'ta Bahçeli'nin konutunda bir araya gelmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ziyaretinde Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan da eşlik etti. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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