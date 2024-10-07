Üye Girişi
Haberler

MHP Genel Başkanı Bahçeli, Tekvando Federasyonu Başkanı Metin Şahin'i Ziyaret Etti

MHP Genel Başkanı Bahçeli, Tekvando Federasyonu Başkanı Metin Şahin'i Ziyaret Etti
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Metin Şahin, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret ederek Türk tekvandosunun başarılarını aktardı. Bahçeli, madalya kazanan sporcuları tebrik etti.

Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Metin Şahin, Milliyetçi Hareket Partisi ( Mhp ) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti.

Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin, MHP Genel Merkezi'ndeki makamında gerçekleşen görüşmede Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Metin Şahin, Türk tekvandosunun geçmişten bugüne olimpiyat ve paralimpik oyunlarında, dünya ve Avrupa şampiyonalarında elde ettiği başarıları ve bugün geldiği noktayı Bahçeli'ye aktardı. MHP Genel Başkanı Bahçeli de Başkan Şahin'i kazanılan madalyalar ve başarılardan dolayı takdir ve tebrik etti.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM'nin 28. Dönem 3. Yasama Yılı açılışı dolayısıyla TBMM Tören Salonu'nda verilen resepsiyonda da Metin Şahin ve Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda altın madalya kazanan Mahmut Bozteke ve gümüş madalya elde eden Fatih Çelik ile hatıra fotoğrafı çekilmiş ve madalya kazanan sporcuları ve Türkiye Tekvando Federasyonu'nu, Türkiye'yi Paris'te en iyi şekilde temsil ettiği için kutlamıştı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Devlet Bahçeli Metin Şahin Politika Türkiye Spor MHP

Katledilen İkbal Uzuner'in babasının ilk ifadesi ortaya çıktı

Sur canisinin katlettiği İkbal'in babasının ilk ifadesi

 Bakan Uraloğlu Discord'u radara aldı: İçeriğine bakınca dehşete düşmemek mümkün değil

Toplumun sinir uçlarına dokunan platform bakanlığın radarına girdi

 Vatandaşa domuz eti yediren firmadan din, devlet ve bayraklı savunma

Vatandaşa domuz eti yediren firmadan din, devlet ve bayraklı savunma
Ünlü market zinciri banka kuruyor

Ünlü market zinciri banka kuruyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yemekteyiz Züleyha kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Züleyha Şehitoğlu kaç yaşında, nereli? Yemekteyiz Nazmiye kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Nazmiye kaç yaşında, nereli? KPSS ortaöğretim branş sıralaması 2024! BARAJ DOLULUK ORANI 7 EKİM | İstanbul barajlarında su seviyesi ne kadar? Ankara'da barajlarin doluluk oranı nedir 2024? CANLI maç izle! (ŞİFRESİZ) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! Günün maçları nereden izlenir? Kereste.moe kapatıldı mı? Kereste.moe neden kapatıldı? 8 Ekim 2024 Günlük Burç Yorumları! Boğa, Koç, Yengeç, Oğlak burcu yorumu! 8 Ekim AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları İkbal Uzuner'in babası ne dedi, ifadesi ne? İkbal Uzuner'in babası Hasan Uzuner kimdir? Gazze'yi Görüyorum ne zaman, saat kaçta? TRT 1 Gazze'yi Görüyorum belgeseli konusu nedir? İstanbul'da kar ne zaman yağacak? İstanbul'da kar yağacak mı? Kızıl Goncalar dizisi bu akşam var mı? 7 Ekim Kızıl Goncalar 21. bölümü yayınlanacak mı? NOW yayın akışı!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.