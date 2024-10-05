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DEM Partililerle neden tokalaştı? Bahçeli'den ezber bozan sözler

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DEM Partili milletvekilleri ile tokalaşması hakkında konuşan Bahçeli, "MHP bir adım atmazsa diğerlerinden bir şeyler beklemek hakkı doğmaz. Fikirlerini kabul etmediğim kişilerin ellerini sıkmam birleştirici, Türkiye partisinin olması ifadesidir. Bütün siyasi kurumlara da saygı duyuyorum" ifadelerini kullandı.

Siyaset ve Liderlik Okulu'nun 20. Dönem Eğitim ve Öğretim Yılı Açılış Töreni'nda basın mensuplarının sorularını yanıtlayan MHP lideri Devlet Bahçeli, yeni yasama yılı açılışında DEM Partili vekillerle tokalaşması ve Sinan Ateş davasıyla ilgili çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

SİNAN ATEŞ DAVASI

Sinan Ateş davasıyla ilgili yargının kararına saygı duyduklarını ifade eden Bahçeli, "MHP ve Ülkü Ocaklarının sorgulanması, itibarsızlaştırılması için bakış açılarını kınadığımı ifade etmek isterim. MHP'nin sorgulanmasına katkı sağlayacak davranışlarda bulunmuşlardır. Her davada her konuda başta Osman Kavala vs olmak üzere adalet iddiasında bulunanlar, ne olduğu henüz açıklanmamış mahkeme sürecinde televizyon ve kadrolarla MHP'yi sorgulamaya başlamış olmaları kabul edilebilir değildir. Ülkücü kimliği taşımakla beraber bu mahkemelere katılmışlardır. Üzücü bir davranıştır" şeklinde konuştu.

"O KİŞİLERİN ELLERİNİ SIKMAM..."

TBMM'de DEM Partili vekillerle tokalaşma görüntüleri hakkında da konuşan Bahçeli, "Bildiğiniz gibi 1 Ekim günü TBMM açıldı. Orada Sayın Cumhurbaşkanımız yapmış olduğu konuşmanın son bölümünde TBMM'de dayanışmanın, huzurun ve akıllı çalışmanın davetini sunmuştur. Böyle bir davetten sonra MHP'nin Genel Başkanı olarak Cumhur İttifakı'nın ve Türk milletinin Cumhurbaşkanı olarak görev yürüten şahsın çağrısına göre adım atmak bir görevdir. MHP bir adım atmazsa diğerlerinden bir şeyler beklemek hakkı doğmaz. Fikirlerini kabul etmediğim kişilerin ellerini sıkmam birleştirici, Türkiye partisinin olması ifadesidir.

DEM Partililerle neden tokalaştı? Bahçeli'den ezber bozan sözler

"GERGİNLİK YARATMANIN GEREĞİ YOKTUR"

Meclis'in resepsiyonunda da bu yaklaşımı görmekten memnun oldum. Güler yüzü devam ettirmek için adım atılıyor. MHP'nin siyasi kısır anlayışlar içine hapsetmek doğru değil. MHP'yi iyi anlamak lazım, attığı adımları iyi düşünmek lazım. Gerginlik yaratmanın gereği yoktur. Bu tartışmalara katkı sağlayan Halk Partisi'ni de kınıyorum, televizyonlarını da kınıyorum. Huzur bozmasınlar. Ateşe katkı sağlamasınlar. MHP sosyal şiddetten yana değildir.

"BÜTÜN SİYASİ KURUMLARA SAYGI DUYUYORUM"

Sosyal şiddet üzerinde sebepleri, sonuçları ve tedbirleri üzerinde çalışma yapan bilim insanları bir araya gelmiştir. Bunları görmezlikten gelip, bazı olayları sebep gösterip huzuru tahrik etmek doğru değildir. Seçimi zorlamak için bunu yapanlar, seçim sonucu alması mümkün değildir. Seçimden ziyade Türkiye'nin meselelerini çözebilecek bir çabanın içinde hareket etmenin faydası vardır. Bütün siyasi kurumlara da saygı duyuyorum."

DEM Partililerle neden tokalaştı? Bahçeli'den ezber bozan sözler
Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Politika

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Yorumlar (18)

Sevcan Demir:

Bahçeli bilge bir insandır, doğru yapıyor. Bu ülkede birlik beraberliği sağlamak lazımdır

24
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Umut Bingöl:

Bu fani dünyada sanmıyorum, dönmediğiniz bir yer kalmadı sayın Bahçeli..

51
12
yanıtYanıtla
Oguz Ozgul:

Şu vatana ihanet edenleri sorgusuz sualsiz infaz etsek nasıl olur

27
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Sihirbazın Çırağı:

İfşa olmayan siyasi parti kaldı mı ? Halâ vereceği oy'un sevap ya da ulvi vazife olduğunu sanan şuursuz cahiller var mı ülkede ?

26
3
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Ser_hat:

Hımmmm.hiç bişi anlamadım reis kusura bakma

17
3
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Cem Bozkurt:

Şaşırdıkmı tabiki hayırrrr :))))))

17
2
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ERKAN :

Mhp nin acınası hallerini

15
4
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mehmet osman aktoğa:

Hiç ama hic inanmıyorum sözlerinize

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mehmet emin günen:

Değişmek zorunda çünkü ülkeyi felakete götüren kendisi, Ancak bunun bir planı vardır, tabiki Kürtlerde eski Kürtler değildir, hayırlısı.

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0
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Erol Birol :

Tokalaşmak ne demek adam daha seneler önce kimlerden hesap sorucaktı şimdi yanlarında duruyor. Yarın öbürsü gün dem partisininde yanında durabilir. Olurmu olur.

3
1
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