Üye Girişi
Haberler

MHP Kayseri İl Başkanı Enes Ertuğrul Kalın'a Tebrik Ziyareti

MHP Kayseri İl Başkanı Enes Ertuğrul Kalın'a Tebrik Ziyareti
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kayseri İl Başkanı Enes Ertuğrul Kalın'a, İl Yönetim Kurulu Üyesi Ertuğrul Özarslan tarafından tebrik ziyareti gerçekleştirildi. Özarslan, yeni yönetimin onaylanmasının önemine dikkat çekerek Kalın'a desteklerini belirtti.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kayseri İl Başkanı olarak atanan Enes Ertuğrul Kalın'a, partinin İl Yönetim Kurulu Üyesi Ertuğrul Özarslan tarafından tebrik ziyareti gerçekleştirildi.

Ziyarette Özarslan; Kalın'ı canı gönülden tebrik ederek, yeni yönetiminin genel merkez tarafından onaylanmasının önemine vurgu yaptı. Kalın'a teşekkür eden Özarslan; "Kutlu davamız için, şahsıma çalışma ve hizmet etme şansı veren, güvenip yeni yönetiminde görevlendiren İl Başkanım Enes Ertuğrul Kalın'a bir kere daha şükranlarımı sunuyorum. Dava bizim, gayret bizim, zafer Allah'ındır" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Milliyetçi Hareket Partisi Yerel Haberler Politika 3-sayfa kayseri MHP

Hizbullah'ın kamikaze İHA'sı Netanyahu'nun evini hedef aldı

Hizbullah'ın kamikaze İHA'sı Netanyahu'nun evini hedef aldı

 'Yenidoğan Çetesi'nin katlettiği bebeğin babası, ölüm belgesindeki detaya isyan etti

Fırat Sarı'nın kurban ettiği bebeğin babası ölüm belgesindeki detaya isyan etti

 Yenidoğan çetesinin çalıştığı özel hastanenin ruhsatı iptal edildi

Bebek katili çetenin çalıştığı özel hastanenin ruhsatı iptal edildi
AK Partili vekilden kendilerini eleştirenlere sert yanıt: O yolları baban mı açtı?

Bu nasıl bir üsluptur sayın vekil: O yolları baban mı açtı?
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gaziantep elektrik kesintisi! 19-20 Ekim Şahinbey, Şehitkamil, Nizip elektrik kesintisi listesi Bursa elektrik kesintisi! 19-20 Ekim Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Ankara elektrik kesintisi! 19-20 Ekim Çankaya, Keçiören, Yenimahalle elektrik kesintisi ne zaman bitecek? MasterChef eli böğründe tarifi! En güzel eli böğründe tarifi! Eli böğründe tarifi nasıl yapılır? Eli böğründe için malzemeler! Ali Çuhadar kimdir? MasterChef Kahramanmaraşlı Ali Çuhadar kimdir? Antalya elektrik kesintisi! 19-20 Ekim Kepez, Muratpaşa, Alanya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Rıza Uçan kimdir? Sağlık Bakanlığı görevinden neden alındı? 19-20 Ekim Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Selçuklu, Karatay, Meram elektrik kesintisi ne zaman bitecek? İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 19-20 Ekim Buca, Karabağlar, Bornova, Karşıyaka elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Yeni Güney Sudan Cumhuriyeti Büyükelçisi Metin Ergin kimdir? Metin Ergin hayatı ve biyografisi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.