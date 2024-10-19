MHP Kayseri İl Başkanı Enes Ertuğrul Kalın'a Tebrik Ziyareti

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kayseri İl Başkanı olarak atanan Enes Ertuğrul Kalın'a, partinin İl Yönetim Kurulu Üyesi Ertuğrul Özarslan tarafından tebrik ziyareti gerçekleştirildi.

Ziyarette Özarslan; Kalın'ı canı gönülden tebrik ederek, yeni yönetiminin genel merkez tarafından onaylanmasının önemine vurgu yaptı. Kalın'a teşekkür eden Özarslan; "Kutlu davamız için, şahsıma çalışma ve hizmet etme şansı veren, güvenip yeni yönetiminde görevlendiren İl Başkanım Enes Ertuğrul Kalın'a bir kere daha şükranlarımı sunuyorum. Dava bizim, gayret bizim, zafer Allah'ındır" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ