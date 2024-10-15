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Selçuk Aslancan, Adıyaman Merkez İlçe Başkanlığı'na Atandı

Selçuk Aslancan, Adıyaman Merkez İlçe Başkanlığı'na Atandı
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Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Adıyaman İl Başkan Vekilliği ve Parti Sekreterliği görevlerini yürüten Avukat Selçuk Aslancan, Adıyaman Merkez İlçe Başkanlığı görevine atandı. MHP Adıyaman İl Başkanı Ali Önat, atamanın hayırlı olmasını dileyerek Aslancan'a yeni görevinde başarılar temennisinde bulundu.

Milliyetçi Hareket Partisi ( Mhp ) Adıyaman İl Başkan Vekilliği ve Parti Sekreterliği görevlerini yürüten Avukat Selçuk Aslancan Adıyaman Merkez İlçe Başkanlığı görevine getirildi.

Adıyaman'ın Tut ve Gerger İlçe Başkanlıklarında değişime giden Mhp'de Merkez İlçe Başkanlığı görevine Avukat Selçuk Aslancan'ın getirildiği açıklandı.

Aslancan'a yeni görevinde başarılar dileyen MHP Adıyaman İl Başkanı Ali Önat, "Genel Başkanımız Devlet Bahçeli'nin tensipleriyle Adıyaman Merkez İlçe Başkanlığı görevine aynı zamanda il başkan vekilliği ve parti sekreterliği görevlerini de yürüten Avukat Selçuk Aslancan atanmıştır. Atamanın memleketimize ve partimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Atamaya ilişkin açıklama yapan Merkez İlçe Başkanı Selçuk Aslancan ise, "Genel Başkanımız Devlet Bahçeli'nin emir ve talimatları doğrultusunda Adıyaman Merkez İlçe Başkanlığı görevi tarafıma tevdi edilmiştir. Görevlendirmenin hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bu kutlu göreve bizi layık gördükleri için başta muhterem büyüğümüz, liderimiz n Devlet Bahçeli'ye, Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Semih Yalçın'a, bu süreçte şahsıma yönelik desteklerini esirgemeyen İl Başkanımız Ali Önat'a, teşekkür ediyorum" diye konuştu. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Milliyetçi Hareket Partisi Selçuk MHP

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