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MHP Kayseri Teşkilatının Yeni Yönetim Kurulları Onaylandı

MHP Kayseri Teşkilatının Yeni Yönetim Kurulları Onaylandı
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Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri İl Teşkilatı ile Melikgazi ve Kocasinan İlçe Teşkilatlarının yeni yönetim kurulları onaylandı. Yönetim kurulları, 101 kişilik il yönetimi ve her biri 90 kişilik ilçe yönetimleri ile tanıtılacak.

Milliyetçi Hareket Partisi ( Mhp ) Kayseri İl Teşkilatı ile Melikgazi ve Kocasinan İlçe Teşkilatlarının yeni yönetim kurulları onaylandı.

Mhp Kayseri İl Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Milliyetçi Ülkücü Hareket'in Lideri Kıymetli Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin takdirleri ile Teşkilat İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Sayın Semih Yalçın tarafından Kayseri İl Teşkilatımızın, Melikgazi ve Kocasinan İlçe Teşkilatlarımızın yeni yönetim kurulları onaylanmıştır. Cumhuriyetimizin 101 yılı münasebetiyle 101 kişiden oluşan MHP il yönetim kurulu ve 90'ar kişiden oluşan Melikgazi ve kocasinan İlçe yönetim kurulları cumartesi düzenlenecek görkemli bir törenle kamuoyuna tanıtılacak" denildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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