Üye Girişi
Haberler

Bahçeli: Şiddete Karşı Sıfır Tolerans Vurgusu

Bahçeli: Şiddete Karşı Sıfır Tolerans Vurgusu
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM grup toplantısında şiddete karşı sıfır tolerans gerektiğini vurguladı. Şiddet vakalarındaki artışın endişe verici olduğunu belirtti ve milletin ciddi şekilde etkilendiğini ifade etti.

Mhp Genel Başkanı Bahçeli: "Şiddete karşı sıfır toleransla muamele etmekten başka yol kalmamıştır"

-"Küresel vahşetin çıtası yükselirken cinayet, taciz ve şiddet vakalarının artması endişeyi tırmandırmaktadır"

-"Fatih'teki cinayetler, Beyoğlu'ndaki taciz, Sıla bebeğin hayatını kaybetmesi milletimizi derinden yaralanmakta"

- "Mhp şiddetle mücadele etmek için uzman akademisyenlerden bir komisyon kurduk. Cezaları artırmakla beraber şiddetin ürediği ana yatağı kurutmalıyız"

-"Hepimiz kafa kafaya verip seri önlemler almalıyız"

-"Cezasızlık şikayetleri genişlerse, yapanın yanına yaptığı kar kalırsa devletin temelleri sarsılacaktır"

-"Ülkemizin şiddet uçurumuna yuvarlanması günahtır, hazindir. Şiddet bataklığının kurutulması boynumuzun borcudur"

ANKARA - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM grup toplantısında açıklamalarda bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Devlet Bahçeli Güvenlik Politika Güncel MHP

Mezardaki cenaze Cem Garipoğlu'na ait

Mezardaki kişi Cem Garipoğlu mu? Adli Tıp'tan beklenen rapor geldi

 Mezardaki cenazenin Cem Garipoğlu'na ait çıkmasına Münevver Karabulut'un babasından ilk yorum

Adli Tıp'ın Cem Garipoğlu raporuna baba Süreyya Karabulut'tan ilk yorum

 İmamla para karşılığı ilişkiye girdiği konuşulan astsubayın 15 yıl hapsi isteniyor

İmamla para karşılığı cinsel ilişki astsubayın başını yaktı
Atatürk heykeline balyozlu saldırı! Vatandaşlar anında müdahale etti

Atatürk heykeline balyozlu saldırı! Neyse ki vatandaşlar gerekeni yaptı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yalova minibüsteki adam kim? Minibüste kızları taciz eden şahıs tutuklandı mı? Hadım yasası nedir? Hadım yayası nasıl uygulanır? Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan açıklama! Cem Garipoğlu mezarı DNA testi sonucu belli oldu mu? Mezardaki kişi Cem Garipoğlu mu? Mezardaki kemikler Cem Garipoğlu'na mı ait? Adli Tıp Raporu çıktı mı? Memur maaşı ne kadar olacak? 2025 Memur zammı ne kadar olur? Ocak ayı zam tahminleri! CANLI ALTIN KURU | 8 Ekim çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? THY PERSONEL ALIMI: THY personel alımı başladı mı? Türk Hava Yolları personel alımı başvuru şartları nelerdir? Kasım askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? 2024 MSB Kasım askerlik celp ve sevk tarihleri! SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN MÜLAKAT SONUCU SORGULA: 20 bin sözleşmeli öğretmen mülakat sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Emekli maaşı ne kadar olacak? 2025 Emekli maaşı zammı ne kadar olur? Ocak ayı maaş tahminleri! Semih Çelik'in annesi ve babasının ifadesi! Semih Çelik'in annesi ne dedi? Çelik ailesi Ayşenur Halil ve İkbal Uzuner hakkında ne söyledi?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.