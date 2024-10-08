Bahçeli: Şiddete Karşı Sıfır Tolerans Vurgusu
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM grup toplantısında şiddete karşı sıfır tolerans gerektiğini vurguladı. Şiddet vakalarındaki artışın endişe verici olduğunu belirtti ve milletin ciddi şekilde etkilendiğini ifade etti.
Mhp Genel Başkanı Bahçeli: "Şiddete karşı sıfır toleransla muamele etmekten başka yol kalmamıştır"
-"Küresel vahşetin çıtası yükselirken cinayet, taciz ve şiddet vakalarının artması endişeyi tırmandırmaktadır"
-"Fatih'teki cinayetler, Beyoğlu'ndaki taciz, Sıla bebeğin hayatını kaybetmesi milletimizi derinden yaralanmakta"
- "Mhp şiddetle mücadele etmek için uzman akademisyenlerden bir komisyon kurduk. Cezaları artırmakla beraber şiddetin ürediği ana yatağı kurutmalıyız"
-"Hepimiz kafa kafaya verip seri önlemler almalıyız"
-"Cezasızlık şikayetleri genişlerse, yapanın yanına yaptığı kar kalırsa devletin temelleri sarsılacaktır"
-"Ülkemizin şiddet uçurumuna yuvarlanması günahtır, hazindir. Şiddet bataklığının kurutulması boynumuzun borcudur"
ANKARA - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM grup toplantısında açıklamalarda bulundu.