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MHP'li Feti Yıldız: 22 Ekim Türk Siyasetinde Bir Milat

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MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, Devlet Bahçeli'nin PKK lideri Abdullah Öcalan'a yönelik çağrısının ardından 22 Ekim tarihinin Türk siyasetinde bir dönüm noktası olduğunu söyledi.

(ANKARA) - Mhp Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin bugün grup toplantısında terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan için yaptığı çağrıya ilişkin, "Türk siyasetinde 22 Ekim bir milattır. Bugünden sonra siyasi değerlendirmeler 22 Ekim'den önce, 22 Ekim'den sonra diye yapılacaktır" ifadelerini kullandı.

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Feti Yıldız, Bahçeli'nin terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan için yaptığı çağrıya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Yıldız, şunları kaydetti:

"Türk siyasetinde 22 Ekim bir milattır. Bugünden sonra siyasi değerlendirmeler 22 Ekim'den önce, 22 Ekim'den sonra diye yapılacaktır. Modern ceza hukukuna zaman içinde yeni kavramlar girmiştir. Bu kavramlardan biri de 'Umut Hakkı' ya da hükümlünün salıverilmeyi umut etme hakkıdır. Bu kavram müebbet ağır hapis cezasına mahkum edilmiş hükümlünün bir gün salıverilmeyi beklemek hakkını ifade etmek için kullanılmaktadır."

MHP'li Feti Yıldız: 22 Ekim Türk Siyasetinde Bir Milat
Kaynak: ANKA / Güncel

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