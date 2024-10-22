UMUT HAKKI NE DEMEK? Devlet Bahçeli'nin söylediği 'umut hakkı' ne anlama geliyor?

Umut hakkı ne anlama geliyor? MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında "Umut Hakkı" konusuna değindi. Bu açıklamanın ardından birçok vatandaş, "Umut Hakkı"nın ne anlama geldiğini merak etmeye başladı. Umut hakkı ne demek? Umut hakkından kimler faydalanır? Umut hakkı nedir? Detaylar haberimizdedir...

UMUT HAKKI NE DEMEK?

Hukuki bağlamda 'Umut Hakkı,' hapis cezasına çarptırılan mahkumların belirli koşulları yerine getirmeleri durumunda erken tahliye edilme şansını ifade eder. Bu hak, mahkumların ceza sürelerinin bir bölümünü iyi hal göstererek tamamlamaları halinde uygulanır. Amacı, mahkumların ıslah olmasını teşvik etmek, topluma yeniden kazandırılmalarını sağlamak ve cezanın sadece bir yaptırım değil, aynı zamanda bir ıslah süreci olduğunu vurgulamaktır. Koşullu salıverilme ise mahkumun topluma dönüşünü kolaylaştırarak sosyal entegrasyonunu amaçlar.

UMUT HAKKINDAN KİMLER FAYDALANABİLİR?

"Umut hakkı" her mahkûm için geçerli değildir; yalnızca belirli koşulları karşılayan mahkûmlar bu haktan yararlanabilir. Bu koşullar arasında, ceza süresinin belirli bir bölümünün tamamlanması, cezaevinde iyi hal gösterilmesi ve ağır suçlardan yargılanmamış olmak yer alır. Mahkûmun cezasının üçte ikisi veya dörtte üçünü doldurmuş olması, disiplin cezası almaması ve sosyal rehabilitasyon programlarına katılması koşullu salıverilme için temel kriterlerdir. Ancak cinayet, terör suçları ve cinsel saldırı gibi ağır suçlardan hüküm giyenler bu haktan faydalanamayabilir.

UMUT HAKKI NEDİR?

"Umut hakkı", hapis cezasına mahkum edilenlerin kanunla belirlenen sürelerde iyi halinden dolayı koşullu salıverilmesinin mümkün olup olmadığının değerlendirilmesine denir.

DEVLET BAHÇELİ'DEN UMUT HAKKI AÇIKLAMASI NEDİR?

DEM'e uzattığım el günlerdir tartışılıyor. Dedikodu borsası rekorlar kırıyor. Önüne gelen kendi meşrebine göre değerlendirme yapıyor. Görüş ve düşüncelerimi berrak ölçüde açıklamış olsam da birileri yine rahat durmuyor. Yeni bir çözüm sürecinin pişirildiğini iddia edenlere kadar pek çok iddia ve ifade malumlarınız olacağa üzere gündeme gelmiştir.

Türkiye'nin sorunu Kürtler değil, terör örgütüdür. Yeni çözüm sürecine değil ortak akla ihtiyaç var. Terör başka siyaset başkadır. İkisi arasında kalın bir çizgi çizilmeden, duvar örülmeden refah ve güvenlik mertebesine ulaşmak güçtür. Terörün silahsız çözülmesi gibi bir durum imkansızdır.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli

Terör örgütünün inancını değiştirmesi çabası başkadır. Hiçbir taviz ve geri adım terör örgütünü durdurmayacaktır. Türkiye teröristle müzakereye asla izin vermeyecektir. Kürt kardeşlerimin sorununu çözmek elbette mecburidir. Ama kolektif kimlik ve etnik bir temelde çözüme atıf yapmak vahim bir tehlikedir. Terör eylemlerine ön şartsız son verilmesi, teröristlerin silahlarını bırakıp Türk adaletine teslim olması tek çıkış noktasıdır.

Terörist başının tecridi kaldırılsın talebi geliyor. Tecridi kaldırılsın ve çıksın TBMM'de grup toplantısında konuşsun ve terörü bitirdiğini açıkça ilan etsin. Ve bu terör ülke gündeminden tamamen çıksın.

Türkiye'ye getirilirken he türlü hizmete hazırım diyen terörist başı buyursun terörün bittiğini ilan etsin. Bu çağrımı anlamayanlar, saptırmaya çalışanlar oldu. Gelsin TBMM'de DEM sıralarına katılıp silah bıraktığını ilan etsin, terörün tamamen bittiğini örgütün lağvedildiğini haykırsın. Bu dirayeti gösterirse umut hakkının kullanımıyla ilgili yasal düzenlemenin yapılmasının önü de ardına kadar açılsın. Her adımı atmaya kararlı, inançlıyız. Yeni yüzyıl yeni hayat temelinde bagajları boşaltalım ve milli hedefleri birlikte yakalayalım."