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CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'ten Bahçeli'ye Tepki

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'ten Bahçeli'ye Tepki
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CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin gazetecileri hedef almasına karşı destek açıklaması yaparak, adalet arayan gazetecilerin yanında olduğunu vurguladı.

(İSTANBUL) - CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin hedef aldığı gazetecilere destek açıklaması yaptı. Çelik, "Korku siyasetinize rağmen yüzlerce daha genç gazeteci, karanlığa karşı hakikat için kalemleriyle savaşmak üzere yetişiyor, yetişecek" ifadelerini kullandı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, grup toplantısı konuşmasında; suikast sonucu öldürülen eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in davası üzerinden CHP'yi ve gazetecileri hedef aldı. İsim vermeden Halk TV programcıları Barış Pehlivan, Barış Terkoğlu, Murat Ağırel ile Şule Aydın'a yönelik "4 soytarı muhabir ile MHP'yi sorgulayamazsınız" diyen Bahçeli'ye CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'ten tepki geldi.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Çelik, şunları kaydetti:

"Kim demiş 4 kişiler diye? Türkiye'de adalet isteyen 10 milyonlar adına, gerçeğin ve suçluların peşinde koşan dört namuslu gazetecimiz onlar. Yeri geldiğinde bizi de en sert şekilde eleştiriyor, hatalarımızın üstüne gidiyorlar. Korku siyasetinize rağmen yüzlerce daha genç gazeteci, karanlığa karşı hakikat için kalemleriyle savaşmak üzere yetişiyor, yetişecek. Bizim köşe başımızda Uğur Mumcu'nun kitapları, bir kırık kalem ve gözlük var. Torbacılarla iş tutan bir şebekeyi korumak için gövdesini koyanlara mesleğini hakkıyla yapan onurlu insanları çiğnetecek, ezdirecek değiliz."

Kaynak: ANKA / Güncel

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