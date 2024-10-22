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DEM Parti açıklama yaptı mı? Devlet Bahçeli'nin açıklaması sonrası DEM Parti ne dedi?

DEM Parti açıklama yaptı mı? Devlet Bahçeli'nin açıklaması sonrası DEM Parti ne dedi?
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MHP lideri Devlet Bahçeli'nin son açıklamaları sonrası DEM Parti'den bir yanıt geldi. Bahçeli'nin sözlerine karşı DEM Parti'nin ne dediği ve hangi konulara değindiği merak konusu oldu. Peki, DEM Parti açıklama yaptı mı? Devlet Bahçeli'nin açıklaması sonrası DEM Parti ne dedi?

Dem Parti, Devlet Bahçli'nin terör örgütü lideri Abdullah Öcalan için "Tecridi kaldırılırsa gelsin TBMM'de DEM Parti Grup Toplantısı'nda konuşsun" açıklaması sonrası açıklama yaptı mı merak ediliyor. çözüm süreci konusunda terör örgütü lideri Abdullah Öcalan hakkında geçen hafta yaptığı çağrıyı bir adım daha ileri taşıdı. Peki, DEM Parti açıklama yaptı mı? Devlet Bahçeli'nin açıklaması sonrası DEM Parti ne dedi?

DEM PARTİ AÇIKLAMA YAPTI MI?

Bahçeli'nin bu çıkışı karşısında şaşkınlıklarını gizleyemeyen DEM Parti kaynaklarından, "Bu kadarını beklemiyorduk, tarihi bir konuşma yaptı" değerlendirmesi geldi.

DEM Parti açıklama yaptı mı? Devlet Bahçeli'nin açıklaması sonrası DEM Parti ne dedi?MHP lideri Devlet Bahçeli

DEVLET BAHÇELİ'NN AÇIKLAMASI SONRASI DEM PARTİ NE DEDİ?

Mhp Genel Başkanı Devlet Bahçeli, terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'a yaptığı "örgütünü tasviye etsin" çağrısının ardından yeni bir çağrıda daha bulundu. Bahçeli, "Tecridi kaldırılırsa gelsin TBMM'de DEM Parti Grup Toplantısı'nda konuşsun, terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın" dedi. Devlet Bahçeli'nin bu açıklaması sonrasında, DEM Parti'den nasıl bir adım geleceği merak ediliyor.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem

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