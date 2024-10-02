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MHP'ye Edirne'de 643 kişi katıldı

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Edirne'de MHP İl Başkanlığınca düzenlenen programda şehitler anıldı, partiye katılan 643 kişiye rozetleri takıldı.

Edirne'de MHP İl Başkanlığınca düzenlenen programda şehitler anıldı, partiye katılan 643 kişiye rozetleri takıldı.

Kentteki bir davet salonunda düzenlenen program saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Programda iki pehlivan arasında yağlı gösteri güreşi gerçekleşti.

MHP Merkez Yürütme Kurulu Üyesi İlker Yücel, yaptığı konuşmada, MHP'nin siyasi anlayışında Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün fikirlerinin, ideolojilerinin, inkılaplarının, yaşamının, öğütlerinin yeşertildiği ve büyütüldüğü anlayışı olduğunu söyledi.

Aracıyla gümrük kaçakçılığı olayı yaşanması sonrası CHP'den istifa eden Bağımsız Edirne Milletvekili Ediz Ün'ü de eleştiren Yücel, "Sayın Milletvekiline (Ediz Ün) bakıyorsunuz, olaydan sonra açıklama yapıyor 'Ben Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı olarak çalışmalarıma devam ediyorum' diye. Kıymetli hemşerilerim, kıymetli dava arkadaşlarım size soruyorum. Mustafa Kemal Atatürk İlke ve İnkılapları içerisinde milletvekiline tahsisli araçla yurt dışından yasak madde getirmek nerede var? Hiç kimse bunu cevaplayamıyor." diye kaydetti.

MHP Merkez Yürütme Kurulu Üyeleri Murat Kotra, Osman Gür ve Yavuz Tellioğlu da selamlama konuşmalarında partilerine yeni katılımlarla güç kazandıklarını ifade etti.

MHP Edirne İl Başkanı Emre Tokluoğlu ise Türk milliyetçilerinin ve ülkücülerinin yerinin MHP olduğunun altını çizdi.

Birlik ve beraberlik çağrısı yapan Tokluoğlu, "Gelin bölünmeyelim, birleşelim, daha da güçlenelim." dedi.

Konuşmaların ardından MHP'ye üye olanlara rozetleri takıldı.

Programa AK Parti Edirne İl Başkan Vekili Aydoğan Akıncı, AK Parti Edirne Merkez İlçe Başkanı Engin Makak, Ülkü Ocakları başkanları, sivil toplum ve sendika temsilcileri ve partililer katıldı.

Kaynak: AA / Hakan Mehmet Şahin - Politika

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