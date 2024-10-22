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Bahçeli'den Öcalan İçin 'Umut Hakkı' Çağrısı

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, terör örgütü PKK'nın lideri Abdullah Öcalan için İmralı'nın çözüm adresi olduğunu belirterek, 'Umut hakkı' ile ilgili yasal düzenleme talep etti.

(ANKARA) - Yeni "çözüm süreci" tartışmaları devam ederken MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM'deki Grup Toplantısında, "Kandil ve Edirne"yi devre dışı bırakarak, çözümünün adresini "İmralı" olarak gösterdi. Bahçeli, İmralı F Tipi Cezaevi'nde hükümlü olan terör örgütü PKK'nın lideri Abdullah Öcalan için "Terörist başının tecridi kaldırılırsa gelsin TBMM'de DEM Parti grubunda konuşsun, terörün tamamen bittiğini, örgütün lağvedildiğini haykırsın" dedi. MHP Lideri, bu kapsamda "Umut hakkı"nın kullanımıyla ilgili yasal düzenleme de  istedi. "Umut hakkı" ömür boyu hapis cezasına çarptırılan hükümlülerin "belli bir süreden sonra toplumla buluşmasını sağlayan bir hak" olarak biliniyor.

İmralı F Tipi Yüksek Güvenlikli Cezaevi'nde 25 yılı aşkın bir süredir hükümlü bulunan terör örgütü PKK Lideri Abdullah Öcalan için MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den önemli bir çıkış geldi.

Bahçeli, geçtiğimiz hafta grup toplantısında, Öcalan'a; tek taraflı olarak 'terörün bittiği, örgütün tasfiye edileceğini ilan etmesi' çağrısında bulunmuştu.

Bahçeli, partisinin bugünkü grup toplantısında ise bu önerisini bir adım daha ileri götürdü. "Kandil ve Edirne"yi devre dışı bırakarak, çözümünün adresini "İmralı" olarak gösteren Bahçeli, "Terörist başının tecridi kaldırılırsa gelsin TBMM'de DEM Parti grubunda konuşsun, terörün tamamen bittiğini, örgütün lağvedildiğini haykırsın. Bu dirayet ve kararlılığı gösterirse, 'Umut hakkı'nın kullanımıyla ilgili yasal düzenlemenin yapılması ve bundan yararlanmasının önü de ardına kadar açılsın" çağrısında bulundu.

Bahçeli'nin Öcalan'a yaptığı çağrıda kullandığı 'Umut hakkı'nın ne olduğu, kimlere nasıl uygulandığı konusu gündeme geldi.

"Umut Hakkı" nedir?

Öcalan'a verilen idama cezası, bu cezanın  kaldırılmasının ardından ağırlaştırılmış mübebet hapis cezasını dönüştürülmüştü. Bu cezayı alanlar,  hiçbir şekilde lehe infaz hükümlerinden faydalanamıyor ve ceza ölünceye kadar infaz ediliyor.

"Umut hakkı" ömür boyu hapis cezasına çarptırılan hükümlülerin "belli bir süreden sonra toplumla buluşmasını sağlayan bir hak" olarak biliniyor.

Başka bir ifade ile "Umut hakkı", öngörülebilir bir infaz biçimi getirerek, kişinin yeniden özgürlüğüne kavuşma umudunu korumasını sağlıyor.

Türk Ceza Kanunu ve İnfaz Kanunu'nda bu yönde bir hüküm bulunmuyor. Bahçeli'nin de belittiği gibi bu konuda yasal bir düzenleme yapılması gerekiyor.

Kaynak: ANKA / Güncel

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