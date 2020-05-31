Mescidi Aksa yeniden ibadete açıldı (2)
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Mescidi Aksa yeniden ibadete açıldı (2)

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle iki aydan fazla bir süre kapalı tutulan Kudüs'teki Mescidi Aksa yeniden ibadete açıldı.

31.05.2020 15:35 | Son Güncelleme: 31.05.2020 15:38

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle iki aydan fazla bir süre kapalı tutulan Kudüs'teki Mescidi Aksa yeniden ibadete açıldı.

Bugün sabah namazıyla kapıları açılan Mescidi Aksa'ya Müslümanlar dualar ve tekbirlerle giriş yaptı.

Kudüs'te İslami Vakıflar Dairesi, Aksa'nın sabah namazından itibaren ibadete açılacağını Mescidi Aksa'nın minarelerinden duyurdu.

İslami Vakıflar Dairesi, Kovid-19'la mücadele kapsamında Mescidi Aksa'nın 23 Mart'tan itibaren kapatılması kararı almıştı.

O günden bu yana cemaatin girişine izin verilmezken, Aksa'da namazlar içeride bulunan görevli ve muhafızlar tarafından kılınmaya devam edildi.

Aksa'nın çevresindeki İsrail polisi Aksa'nın yeniden ibadete açılmasını görüntülemek isteyen AA muhabirlerinin görüntü almak için içeri girişine izin vermedi.

Mescidi Aksa yeniden ibadete açıldı (2)

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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