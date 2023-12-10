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Eskişehir'de köy cemaati sabah namazı buluşmasında bir araya geldi

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Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde gerçekleştirilen sabah namazı buluşması köy cemaatinin yoğun ilgisiyle gerçekleştirildi. Sivrihisar İlçe Müftülüğü tarafından düzenlenen etkinlikte namaz kılındı, sohbet yapıldı ve dualar okundu.

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde gerçekleştirilen sabah namazı buluşması köy cemaatinin yoğun ilgisiyle gerçekleştirildi.

Sivrihisar İlçe Müftülüğü tarafından Sabah Namazı Buluşmaları'nın 9'uncusu köylülerin yüksek katılımıyla Kaymaz Köyü Çarşı Camii'nde yapıldı. Program, Merkez Ulu Camii İmam Hatibi Kadir Ak hocanın kıldırdığı namaz ve tesbihatla başladı. Ardından İlçe Müftüsü Mustafa Budak hocanın 'Birlik ve Beraberlik' konulu sohbeti yapılırken, toplu bir şekilde dualar okundu. Etkinliğin sonunda cemaate çorba ikramında bulunuldu. Vatandaşlar başta görevli Mehmet Gültekin hoca olmak üzere programda emeği geçen herkese teşekkürlerini iletti. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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