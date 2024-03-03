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Dörtyol'da Şehitler ve Gazze'deki Hayatını Kaybedenler İçin Dua Okundu

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Hatay'ın Dörtyol ilçesinde düzenlenen 'Ailece Camide, Sabah Namazında Huzurdayız' programında, sabah namazı sonrasında şehitler ve Gazze'de hayatını kaybedenler için dua edildi. Programa katılan vatandaşlara çorba ikram edilirken, çocuklara da hediye dağıtıldı.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde sabah namazı sonrasında şehitler ve Gazze'de hayatını kaybedenler için dua okundu.

Dörtyol İlçe Müftülüğünce Sanayi Mahallesi'ndeki Süleymaniye Camisi'nde "Ailece Camide, Sabah Namazında Huzurdayız" programı düzenlendi.

Camide saf tutan vatandaşlar, sabah namazını kıldı.

Namazın ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti sunuldu, şehitler ve İsrail'in Gazze'deki saldırılarında yaşamını yitirenler için dua okundu.

Programa katılan vatandaşlara çorba ikram edildi, çocuklara hediye dağıtıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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