Türkiye Diyanet Vakfı Kütahya Şubesi'nden Kütahya Müftülüğüne Mobil İkram Aracı

Türkiye Diyanet Vakfı Kütahya Şubesi hizmetlerinde kullanılmak üzere temin edilen mobil ikram aracı Kütahya Müftülüğüne ulaştı. İkram aracı, Pazar günü Ulu Cami'de kılınan sabah namazı sonrası Kütahyalılara yapılan çorba ikramı ile kullanılmaya başlandı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika