Türkiye Diyanet Vakfı Kütahya Şubesi'nden Kütahya Müftülüğüne Mobil İkram Aracı
Türkiye Diyanet Vakfı Kütahya Şubesi, hizmetlerinde kullanılmak üzere temin ettiği mobil ikram aracını Kütahya Müftülüğüne teslim etti. Aracın ilk kullanımı, Pazar günü Ulu Cami'de kılınan sabah namazı sonrası yapılan çorba ikramıyla gerçekleşti.
Türkiye Diyanet Vakfı Kütahya Şubesi hizmetlerinde kullanılmak üzere temin edilen mobil ikram aracı Kütahya Müftülüğüne ulaştı. İkram aracı, Pazar günü Ulu Cami'de kılınan sabah namazı sonrası Kütahyalılara yapılan çorba ikramı ile kullanılmaya başlandı. - KÜTAHYA