Muğla'da Köyceğiz'de Sabah Namazı Buluşmaları Gerçekleştirildi

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde her hafta sabah namazı buluşmaları gerçekleştiriliyor. Köyceğiz Müftülüğünün organize ettiği sabah namazı buluşmaları bu hafta Pınarköy Mahallesi Merkez Camii'nde yapıldı.

Köyceğiz Pınarköy Mahallesi ile civar mahallelerin halkının iştirak ettiği sabah namazı buluşmasında Vaiz Rauf Evleksiz sohbet edip duada bulundu. Tesbihatı Selman Gündoğdu'nun yaptırdığı buluşma ikramlar ve ev sahibi İmam-Hatip Mustafa Çelik'in yemek duası ile sona erdi. - MUĞLA