Üye Girişi
SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberler

Bursa'nın fethinin 698. yıl dönümünde fetih duası yapıldı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın fethinin 698'inci yıl dönümü dolayısıyla tarihi Ulu Cami'de sabah namazı sonrası fetih duası yapıldı.

"Osman Gazi'yi Anma ve Bursa'nın Fetih Günü" etkinlikleri, Ulu Cami'de kılınan sabah namazının ardından yapılan fetih duasıyla başladı. İlçe Müftülüğü tarafından Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Gazi ve oğlu Orhan Gazi başta olmak üzere şehitler için Kur'an-ı Kerim tilaveti verildi. Binlerce kişinin katılımıyla kılınan sabah namazının ardından fetih duası edildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Bursa Cami Kültür Yerel Haberler

Bakmadan Geçme

6-7 Nisan 2024 Konya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Konya'da elektrik ne zaman gelecek? 6-7 Nisan İstanbul elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Elektrikler ne zaman gelecek? İstanbul'da elektrik kesintisi! 6-7 Nisan 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 6-7 Nisan Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Gaziantep'te elektrik kesintisi! 6-7 Nisan Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi! 6-7 Nisan İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Bugün İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi! 6-7 Nisan Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi! 6-7 Nisan Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Adana'da elektrikler ne zaman gelecek? Adana'da elektrik kesintisi! 7 Nisan 2024 Günlük Burç Yorumları: 7 Nisan Pazar burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? 13 Kasım hangi burç? Doğum günü 13 Kasım olanların burcu nedir? 13 Kasım burcu özellikleri, gezegeni ve sembolü ne? 13 Kasım hangi burca ait? 12 Kasım hangi burç? 12 Kasım doğanların burcu nedir? 12 Kasım burcu özellikleri ne, gezegeni ve sembolü ne? 12 Kasım hangi burca ait? 11 Kasım hangi burç? 11 Kasım doğanların burcu nedir? 11 Kasım burcu özellikleri ne, gezegeni ve sembolü ne? 11 Kasım hangi burca ait? Rüyada akarsu görmek ne anlama gelir? Rüyada berrak akarsu görmek nedir? Rüyada temiz akarsu görmek, Rüyada bulanık akarsu görmek ne demek? Devrim Zengi kimdir? Devrim Zengi kaç yaşında, nereli? Devrim Zengi hayatı ve biyografisi! Ahmet Ercanlar kimdir? Ahmet Ercanlar kaç yaşında, nereli? Ahmet Ercanlar hayatı ve biyografisi!
title