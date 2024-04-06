Bursa'nın fethinin 698. yıl dönümünde fetih duası yapıldı

Bursa'nın fethinin 698'inci yıl dönümü dolayısıyla tarihi Ulu Cami'de sabah namazı sonrası fetih duası yapıldı.

"Osman Gazi'yi Anma ve Bursa'nın Fetih Günü" etkinlikleri, Ulu Cami'de kılınan sabah namazının ardından yapılan fetih duasıyla başladı. İlçe Müftülüğü tarafından Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Gazi ve oğlu Orhan Gazi başta olmak üzere şehitler için Kur'an-ı Kerim tilaveti verildi. Binlerce kişinin katılımıyla kılınan sabah namazının ardından fetih duası edildi. - BURSA