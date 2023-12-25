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Dumlupınar'da şehitler için sabah namazında Kur'an okunup dua edildi

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Kütahya'nın Dumlupınar ilçesinde düzenlenen sabah namazı buluşması sonrası başta Pençe-Kilit operasyonunda şehit düşen askerler olmak üzere tüm şehit ve gaziler için dua edildi.

Kütahya'nın Dumlupınar ilçesinde düzenlenen sabah namazı buluşması sonrası başta Pençe-Kilit operasyonunda şehit düşen askerler olmak üzere tüm şehit ve gaziler için dua edildi.

Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütüne karşı yürütülen Pençe-Kilit operasyonunda şehit düşen askerler için ilçe merkez camiinde sabah namazı buluşması düzenlendi. Sabah namazı öncesinde Yasin-i Şerif okundu. Akabinde İlçe Vaizi Mesut Ihlamur, sabah namazını kıldırarak namaz sonrası başta şehit düşen askerler olmak üzere tüm şehit ve gaziler için dua etti. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Dumlupınar Kütahya Irak Terör Yerel Haberler

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