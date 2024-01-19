Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, vatandaşlara çorba ve simit ikramında bulundu
Cumhur İttifakı'nın Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan Memduh Büyükkılıç, sabah namazı sonrası Camii Kebir'de vatandaşlarla bir araya gelerek, çorba ve simit ikramında bulundu. Büyükkılıç, vatandaşlarla sohbet ederek birlik ve beraberlik içinde çalışmaya devam edeceklerini belirtti.
Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, sabah namazı sonrası vatandaşlarla bir araya gelerek, çorba ve simit ikramında bulundu.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Cumhur İttifakı'nın Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak gösterilen Büyükkılıç, sabah namazında Camii Kebir'e gitti.
Büyükkılıç, namazın ardından cami çıkışında vatandaşlara çorba ve simit ikramında bulundu.
Vatandaşlarla sohbet eden Büyükkılıç, birlik ve beraberlik içinde çalışmaya devam edeceklerini belirtti.