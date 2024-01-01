Üye Girişi
Haberler

Beypazarı Müftülüğü tarafından Filistin için dua edildi

Güncelleme:
Abone Ol

Beypazarı Müftülüğü tarafından düzenlenen sabah namazı buluşmasında, İsrail saldırıları altındaki Filistin halkı için dua edildi. Programa Beypazarı Belediye Başkanı, İlçe Müftüsü, şehit ve gazi aileleri, din görevlileri ve vatandaşlar katıldı.

Beypazarı Müftülüğünce düzenlenen sabah namazı buluşmasında Filistin halkı için dua edildi.

Tarihi Kurşunlu Camisi'nde "Filistin İçin Dua vakti" adı altında düzenlenen programda, kılınan sabah namazın ardından İsrail saldırıları altındaki Filistin halkı için dua edildi.

Programa, Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, İlçe Müftüsü Ahmet İnciler, şehit ve gazi aileleri, din görevlileri ve vatandaşlar katıldı.

Müftü İnciler, sabah namazı buluşmalarının ilçeye bağlı mahallelerde sürdürüldüğünü söyledi.

Kaynak: AA / Güncel

Beypazarı Kurşunlu Filistin İsrail Saldırı Belediye Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title